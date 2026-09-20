¡Histórica conquista! La Vinotinto femenina se coronó campeona de la Conmebol Liga Evolución Sub-15

Las jugadoras de La Vinotinto alcanzaron la gloria este sábado después de conquistar la Conmebol Liga Evolución Sub-15, tras vencer en una dramática tanda de penales a la anfitriona Paraguay y levantar por primera vez este torneo.

En la gran final, el choque finalizó 0-0. La definición del título se resolvió desde el punto penal, donde el equipo venezolano mostró mayor efectividad y se impuso 4-1 en la tanda decisiva.

«La Vinotinto se lleva la de oro», celebró en sus redes sociales la selección femenina venezolana. Tal hazaña generó una inmensa emoción por parte de los seguidores vinotinto, quienes en los comentarios aplaudieron tal gesta y vaticinaron un gran futuro para el combinado criollo.

Por otro lado, el tercer lugar de la Liga Evolución Sub-15 quedó en manos de Chile, que venció 3-2 a Colombia en un ajustado partido. La chilena Antonella Villagrán fue la figura destacada al marcar un triplete, mientras que Alejandra Díaz y Juliana Soto, de penal, anotaron por las colombianas.

En el choque por el quinto puesto, Brasil y Argentina igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario. Nina De Deus y Maria Vitória Costa marcaron para la Canarinha, mientras que Candelaria Murillo y Luisina Destefanis anotaron para la Albiceleste. En los penales, Brasil ganó 6-5.

En la entrega de galardones, Anabel Mamani, Sarita Torrico, Abigail Rodas y Luciana Cronembold, de Bolivia, recibieron el Reconocimiento Evolución. Por su parte, la chilena Lia Peña Pérez fue elegida la mejor arquera del certamen sudamericano.

El premio a las máximas goleadoras fue compartido entre tres futbolistas: la brasileña Nina De Deus Stanislaus, la chilena Antonella Villagrán y la paraguaya Milka Mora. Finalmente, la colombiana Alejandra Díaz Baquero fue premiada como la Mejor Jugadora del torneo.