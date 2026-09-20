¡Orgullo nacional! El sóftbol femenino conquistó invicto la medalla de oro en los Suramericanos

La delegación de Venezuela sumó una nueva e importante alegría dorada en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 la tarde de este sábado, luego de que la selección nacional de sóftbol femenino se coronara campeona del torneo al vencer con un aplastante marcador de 8-0 a la representación de Brasil.

El duelo por la medalla de oro, que tuvo lugar en los campos de la subsede de Paraná, ratificó el favoritismo del conjunto venezolano. El cuerpo técnico y las jugadoras desplegaron una sólida labor monticular y una ofensiva implacable que no dio tregua a las de la camiseta verdeamarela, decretando el final del compromiso por la vía del nocaut técnico.

DOMINIO INVICTO EN SANTA FE 2026

El camino de las criollas hacia lo más alto del podio suramericano estuvo marcado por la contundencia. Con este resultado, el sóftbol venezolano cierra una participación impecable, consolidándose como una de las disciplinas colectivas más fuertes de la región y aportando un éxito clave para el posicionamiento de Venezuela en el medallero oficial frente a potencias como Brasil y Colombia.

Además del orgullo continental, este triunfo afianza la preparación de las atletas venezolanas de cara al ciclo regional que continuará su ruta hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y culminarán en las Olimpiadas de Los Ángeles 2028.