Hermanos Limardo lograron oro en el esgrima por equipo de los Juegos Bolivarianos, ya van 121 medallas para Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Venezuela sigue cosechando preseas doradas en los Juegos Bolivarianos y en esta ocasión el equipo de esgrima conformado por los hermanos Rubén, Francisco y Jesús Limardo se alzó con el primer lugar en la modalidad de espadas por equipo.

El equipo criollo se hizo con la medalla luego de superar en una reñida final a su similar de Colombia por un marcador de 38-34.

El cuarto hombre del equipo venezolano fue Gabriel Lugo.

Este duelo por equipos sirvió como una revancha para el equipo de Venezuela. Cabe destacar que por parte de Colombia estaba John Rodríguez, quien había ganado el oro en la prueba de espada individual, frente a Francisco Limardo.

No obstante, en esta ocasión un inspirado Jesús Limardo se echó a los hombros el peso del equipo y logró conectar 18 puntos para Venezuela, casi la mitad del total de unidades hechas por el equipo. No obstante, el duelo individual también estuvo muy reñido ya que Rodríguez también intentó sacar la cara por los suyos y el colombiano logró hacer 19 puntos, que no fueron suficientes para alzarse con la gloria.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebrarán hasta el 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países.

Para este momento Venezuela figura en el segundo lugar del medallero con 47 medallas de oro, 34 de plata y 40 de bronce, sumando 121. Esto por detrás de Colombia que tiene 63 oros, 52 platas y 32 bronces.

 

