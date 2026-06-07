HAY UN VENEZOLANO: Este sería el mejor once de jugadores que se quedaron fuera del Mundial 2026

Faltan solo pocos días para el inicio del Mundial EEUU-México-Canadá 2026, el cual reunirá a las grandes estrellas del fútbol, algunas irruptoras, como Lamine Yamal o Desiré Doué, pero también otros que tendrán su ‘last dance’ como Lionel Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo.

Tras no poder superar las eliminatorias y no conseguir el sueño de ir a la Copa del Mundo, varios cracks se han quedado por fuera del certamen. El medio The Guardian elaboró un once de los mejores futbolistas que no estarán presentes en el mayor evento deportivo del mundo, destacando la presencia de un jugador de la Vinotinto.

El tabloide británico incluyó en su mejor XI de jugadores que no irán al Mundial al venezolano Jon Aramburu, lateral derecho de la Real Sociedad. El ‘Búfalo’ viene de una solvente campaña con el cuadro vasco, con el que incluso fue campeón de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

The Guardian lo califica como un futbolista con «estilo defensivo agresivo» y una «incansable ética de trabajo» que le han consolidado como un activo crucial para su club. «Pero, a pesar de su talento, Venezuela se quedó a dos puntos de clasificarse para los playoffs interconfederaciones del Mundial», resaltan.

¿CUÁL ES EL MEJOR 11 DE AUSENCIAS DEL MUNDIAL?

El once de ausencias, según The Guardian, se conforma de la siguiente forma: Gianluigi Donnarumma; Jon Aramburu, Edmond Tapsoba, Riccardo Calafiori, Milos Kerkez; Carlos Baleba, Marcelino Núñez, Dominik Szoboszlai; Ademola Lookman, Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia.

Asimismo, el banquillo de este equipo de lujo se compone de la siguiente manera: Jan Oblak (Eslovenia), Illia Zabarnyi (Ucrania), Matty Cash (Polonia), Konstantinos Karetsas (Grecia), Alex Iwobi (Nigeria), Christian Eriksen (Dinamarca), Bryan Mbeumo (Camerún), Serhou Guirassy (Guinea), Robert Lewandowski (Polonia).

El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural. Este encuentro marcará una reedición del choque inaugural de la Copa del Mundo de 2010, donde ambos países se midieron, en aquella ocasión, con los africanos como sede.