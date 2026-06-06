Lo que dijo James Rodríguez ante la polémica surgida por supuesto «desplante» a la hija de Gustavo Petro

El astro colombiano del fútbol James Rodríguez respondió a través de sus redes sociales a Antonella Petro, tras la polémica que se levantó hace algunos días, en el acto de despedida de la selección colombiana al Mundial 2026.

Ese día se hizo viral un video donde el futbolista hizo un supuesto “desplante” a la hija del presidente de ese país. Estas imágenes que muestran a Rodríguez “ignorando” el saludo y la petición de la joven de una foto, explotaron las redes sociales, donde los usuarios criticaron al jugador por su actitud.

Luego, Antonella grabó un video en sus redes sociales y defendió al futbolista. La joven habló del episodio que se volvió viral y pidió unidad para apoyar al equipo en el Mundial 2026.

«Este video es para James Rodríguez “, afirmó al inicio de la grabación. Recordó su historia como aficionada al fútbol y la admiración que siente por el volante colombiano desde hace varios años.

Antonella explicó que es jugadora de fútbol, hincha de Millonarios y seguidora del Barcelona. Además, evocó uno de los momentos que más la marcó como aficionada: el recordado gol de volea que Rodríguez le anotó a Uruguay durante el Mundial de Brasil 2014.

“Nunca lo olvidaré”, expresó y rememoró aquella anotación que fue el primer gol que celebró con emoción en su vida.

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Durante el video, la joven también compartió recuerdos de su infancia relacionados con el futbolista.

Relató que alguna vez le entregó un cartel elaborado por ella misma y una camiseta. Contó que le escribía cartas y celebraba los éxitos de la selección de Colombia bailando el popular “Ras tas tas”.

Incluso reveló una coincidencia que considera especial entre ambos: ser zurda. Una característica que, según dijo, fortaleció su admiración por el capitán colombiano.

Al referirse al encuentro ocurrido durante la ceremonia de entrega del Pabellón Nacional, Antonella explicó las emociones que experimentó cuando vio acercarse a James.

“Los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente, por ti empecé a jugar fútbol”, manifestó.

Además, aseguró que cuando recibió el saludo del jugador, “colapsó un poco” por dentro, aunque intentó mantener la calma en público.

LLAMADO A UNA UNIDAD y RESPALDO

Más allá de la controversia, Antonella aprovechó el video para enviar un mensaje de respaldo a la selección de Colombia de cara al Mundial 2026.

La joven pidió apoyo para el plantel y el cuerpo técnico. Mencionó a jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Álvaro Montero, David Ospina y Camilo Vargas, además del entrenador Néstor Lorenzo.

JAMES: «ESA FOTO VA»

Luego de este video, James usó sus redes para asegurarle a Antonella que “esa foto va”.

Además, prometió regalarle su camiseta oficial y agradeció su apoyo incondicional hacia él y el equipo. «Ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial».

«La próxima me hablas más fuerte, abrazo», finalizó.