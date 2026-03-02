FVF construirá un Centro de Alto Rendimiento en La Carlota, recibieron inversión de $9 millones y así quedará

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la construcción de un Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en La Carlota que beneficiará tanto a las selecciones nacionales así como al arbitraje nacional.
«Gracias a la gestión estratégica y el respaldo de los fondos FIFA de $6 millones y CONMEBOL $3 millones, daremos vida a un complejo de vanguardia», indicó la FVF en sus redes sociales.
Ver esta publicación en Instagram
¿QUÉ INCLUIRÁ EL CNAR?
- Domo para fútbol sala: Un espacio de nivel internacional.
- Centro de formación Arbitral: Equipado con tecnología de simulación avanzada y cabinas de entrenamiento.
- Canchas de césped natural: Espacios de alto rendimiento para el uso de nuestras selecciones.
Ver esta publicación en Instagram
El proyecto contará con la asesoría técnica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), «integrando las mejores prácticas y la experiencia de éxito en proyectos previos para garantizar estándares de excelencia».
LEA TAMBIÉN: ¿PELIGRA LA PARTICIPACIÓN DE IRÁN EN EL MUNDIAL TRAS ATAQUE DE EEUU? ESTO REVELÓ LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE ESE PAÍS
Ver esta publicación en Instagram
En este sentido, autoridades de ambas federaciones ya llevaron a cabo las primeras reuniones en el terreno, encabezadas por el presidente de la FVF Jorge Jiménez, para optimizar el diseño y funcionalidad de estas obras.
De esta forma inició la fase inicial del proyecto cuya fecha de finalización no se ha dado a conocer aún por la FVF.