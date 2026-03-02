Deportes

FVF construirá un Centro de Alto Rendimiento en La Carlota, recibieron inversión de $9 millones y así quedará

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
FVF

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la construcción de un Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en La Carlota que beneficiará tanto a las selecciones nacionales así como al arbitraje nacional.

«Gracias a la gestión estratégica y el respaldo de los fondos FIFA de $6 millones y CONMEBOL $3 millones, daremos vida a un complejo de vanguardia», indicó la FVF en sus redes sociales.

Aramburu dedicó gol a Venezuela "que pasa momentos complicados"
Aramburu dedicó gol a Venezuela «que pasa momentos complicados»
Deporte de luto: Exfutbolista murió en el desastre natural de Valencia
Caos en la Copa Sudamericana: Los impactantes videos que dejó la trifulca entre argentinos y chilenos, hubo más de 100 detenidos

 

¿QUÉ INCLUIRÁ EL CNAR?

  • Domo para fútbol sala: Un espacio de nivel internacional.
  • Centro de formación Arbitral: Equipado con tecnología de simulación avanzada y cabinas de entrenamiento.
  • Canchas de césped natural: Espacios de alto rendimiento para el uso de nuestras selecciones.

 

El proyecto contará con la asesoría técnica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), «integrando las mejores prácticas y la experiencia de éxito en proyectos previos para garantizar estándares de excelencia».

LEA TAMBIÉN: ¿PELIGRA LA PARTICIPACIÓN DE IRÁN EN EL MUNDIAL TRAS ATAQUE DE EEUU? ESTO REVELÓ LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE ESE PAÍS

 

En este sentido, autoridades de ambas federaciones ya llevaron a cabo las primeras reuniones en el terreno, encabezadas por el presidente de la FVF Jorge Jiménez, para optimizar el diseño y funcionalidad de estas obras.

De esta forma inició la fase inicial del proyecto cuya fecha de finalización no se ha dado a conocer aún por la FVF.

