GESTA ÉPICA: Venezuela logró titánica victoria en ciclismo de pista en Colombia, un corredor terminó desmayado

La delegación venezolana de ciclismo de pista cosechó un histórico triunfo y asaltó el medallero del Grand Prix C2 UCI en la capital colombiana de Bogotá, tras adjudicarse las preseas de oro y plata, rompiendo una hegemonía de la delegación del vecino país gracias a un esfuerzo titánico.

Los pedalistas nacionales demostraron una potencia superior en el Velódromo de la Unidad Deportiva El Salitre, superando la resistencia de los corredores locales en una jornada de alta velocidad.

Hersony Canelón, Alberto Torres y Yorber Terán unieron fuerzas en el equipo masculino para destronar a la representación de Colombia con una marca de 00:58.734. El triunfo exigió un esfuerzo humano desmedido, al punto que Terán sufrió un colapso físico y se desmayó por agotamiento extremo al finalizar su relevo.

En un video difundido por el mismo Terán, se le vio totalmente extenuado. Además, tuvo que recibir auxilio de otras personas tras el abrumador esfuerzo. «Bien cansado pero contento por el resultado», dijo agotado, pero feliz.

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RAMA FEMENINA TAMBIÉN DESTACÓ EN CICLISMO DE PISTA

En la rama femenina, el trío integrado por Carliany Martínez, Jaylmar Rodríguez y Michell Manzi también escaló al podio tras una ejecución técnica impecable. Las venezolanas detuvieron el reloj en 1:08.347, asegurando la medalla de plata y consolidando el dominio del país en las pruebas colectivas de esta cita internacional.

El evento cuenta con el aval de la Unión Ciclista Internacional y reúne a 231 deportistas de 11 naciones, entre las que destacan potencias como Jamaica, Cuba y Brasil. Los ciclistas compiten en diversas categorías, desde la Prejuvenil hasta la Élite, buscando sumar puntos vitales para el ranking mundial.

Esta victoria en Bogotá representa un avance estratégico, pues el torneo otorga cupos clasificatorios directos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los resultados ratifican el excelente estado de forma de los atletas criollos en el inicio de un nuevo ciclo de competencias regionales.