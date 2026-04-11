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¿Clásico Mundial de Béisbol en Venezuela? El perlazo que soltó Delcy Rodríguez que está dando de qué hablar

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
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Foto: Presidencia

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, adelantó la noche del viernes que solicitará a los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) que la próxima edición se celebre en Venezuela.

Durante un encuentro con estrellas de la Liga Monumental que se juega en el estadio de La Rinconada, Rodríguez señaló que hará la solicitud ya.

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«La próxima edición se tiene que jugar acá. Vamos a pedirlo, no perdemos nada con preguntar», precisó Delcy Rodríguez.

Tras su participación del viernes por la noche, donde se reunió con grandes figuras de la talla de Robinson Canó, Omar Vizquel, David Ortiz y más, la mandataria colgó un mensaje en redes sociales.

«Con gran emoción recorrí el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, donde todo está listo para el inicio de la Liga Monumental de Béisbol», dijo en Telegram.

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Delcy Rodríguez señaló que compartió con los jugadores, grandes leyendas nacionales e internacionales. «Sentí el entusiasmo de esta hermosa fiesta deportiva que sin duda nos une como venezolanos”.

A las 7:00 pm, «todos a disfrutar y apoyar a nuestros equipos», manifestó. Además, convocó a la fanaticada a presenciar el partido que disputarán Leones del Monumental y los Navegantes de Caracas.

Dicho encuentro tuvo como objetivo rendir homenaje al béisbol venezolano.

A través de su cuenta en Instagram, Vizquel indicó en marzo que las grandes estrellas estarían compartiendo y divirtiéndose en esta fecha. Además de los jugadores mencionados, también estuvieron el dominicano José Reyes «La Melaza» y el campocorto puertorriqueño Carlos Baerga.

«Estaremos juntos en el terreno nuevamente», dijo Vizquel en aquel momento.

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