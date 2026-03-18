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«Fuimos los escogidos por Dios para darle esta alegría al país»: Habló el coach de Venezuela tras ganar el Clásico Mundial

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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Venezuela

El coach de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, Robinson Chirinos, ofreció nuevos detalles sobre los pormenores que llevaron al equipo a la victoria 3-2 ante los Estados Unidos en la gran final.

«Fuimos los escogidos por Dios para darle esta alegría al país. Un equipo trabajado desde el staff comenzando por Omar y toda la federación. Un equipo que pudo unirse rápidamente y pareciera que estuvieran jugando por años. Cero ego, mucho compañerismo, mucho compromiso, y fue un equipo que luchó, no fue fácil», reveló en una entrevista para Shirley Radio.

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En este sentido, destacó que la victoria contra Estados Unidos se consiguió gracias a la preparación que tuvieron, a pesar del poco tiempo.

«Regresamos del juego contra Italia a la 1 de la mañana, Omar López llamó a una reunión, estuvimos como hasta las 4:30 de la mañana reunidos buscando todo lo que es analítica, los puntos débiles de los bateadores, qué buscarle a los lanzadores y la estrategia funcionó. Esto es lo que me llevo de este grupo trabajador, organizado, con una comunicación tremenda», expresó.

Para finalizar destacó la unión y compromiso del equipo. «La mayor fortaleza del equipo diría que es la fe que desarrollamos, fe en Dios, fe entre nosotros como compañeros y esa perseverancia de saber que estamos luchando por todo el país. Sabíamos la responsabilidad que estaba encima de nosotros, pero la enfrentamos con mucho compromiso, esfuerzo, dedicación y optimismo».

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