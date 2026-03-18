«Fuimos los escogidos por Dios para darle esta alegría al país»: Habló el coach de Venezuela tras ganar el Clásico Mundial

El coach de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, Robinson Chirinos, ofreció nuevos detalles sobre los pormenores que llevaron al equipo a la victoria 3-2 ante los Estados Unidos en la gran final.

«Fuimos los escogidos por Dios para darle esta alegría al país. Un equipo trabajado desde el staff comenzando por Omar y toda la federación. Un equipo que pudo unirse rápidamente y pareciera que estuvieran jugando por años. Cero ego, mucho compañerismo, mucho compromiso, y fue un equipo que luchó, no fue fácil», reveló en una entrevista para Shirley Radio.

En este sentido, destacó que la victoria contra Estados Unidos se consiguió gracias a la preparación que tuvieron, a pesar del poco tiempo.

«Regresamos del juego contra Italia a la 1 de la mañana, Omar López llamó a una reunión, estuvimos como hasta las 4:30 de la mañana reunidos buscando todo lo que es analítica, los puntos débiles de los bateadores, qué buscarle a los lanzadores y la estrategia funcionó. Esto es lo que me llevo de este grupo trabajador, organizado, con una comunicación tremenda», expresó.

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Para finalizar destacó la unión y compromiso del equipo. «La mayor fortaleza del equipo diría que es la fe que desarrollamos, fe en Dios, fe entre nosotros como compañeros y esa perseverancia de saber que estamos luchando por todo el país. Sabíamos la responsabilidad que estaba encima de nosotros, pero la enfrentamos con mucho compromiso, esfuerzo, dedicación y optimismo».