Salvador Pérez: Un título con Venezuela va «más allá» de una Serie Mundial

(EFE).- El receptor venezolano, Salvador Pérez, afirmó este martes que ganar un título con su país va «más allá» de un campeonato de las Series Mundiales, como el que conquistó en 2015 como jugador de los Kansas City Royals.

«Las Series Mundiales es uno de los campeonatos mas importantes que tienen las grandes ligas, pero cuando tu juegas por tu país es un poquito más allá», dijo en la rueda de prensa posterior a la consecución del Clásico Mundial de Béisbol.

Venezuela conquistó su primer Clásico Mundial tras derrotar por 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en Miami, gracias a un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada.

«Esto significa mucho para mí y yo sé que también para Venezuela», agregó Pérez, quien anotó la primera carrera del encuentro tras un globo de sacrificio de su compañero en los Royals, Maikel García.

Además, agradeció al público venezolano en el estadio y en Venezuela por su apoyo, asegurando que sus mensajes llegaron al equipo y sirvieron de motivación.

«Es como si ellos estuvieran aquí. (…) Muchas gracias por el apoyo, es un resultado positivo que todo el equipo recibió», expresó.

Sobre la exhibición en la final de los lanzadores venezolanos, que solo permitieron 3 ‘hits’ a Estados Unidos, destacó que nunca dudó en ellos pese a que «la gente no esperaba eso».

Y evitó confirmar si este será su último Clásico Mundial de Béisbol, a sus 35 años.

EFE