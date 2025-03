¿Fue o no intencional? La versión que dio la atleta que se viralizó tras golpear a su rival en una competencia

La atleta que atacó a su rival durante la final del relevo 4×200 metros en el Campeonato Estatal de Pista Cubierta Clase 3 de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia el pasado 5 de marzo, decidió romper el silencio y aseguró que lo ocurrido se trató de un accidente.

Una semana después del episodio, Alaila Everett decidió dar su versión de los hechos. En una entrevista con WAVY TV10, la atleta aseguró que el golpe no fue intencional y que todo ocurrió cuando ambas corredoras enredaron sus brazos en plena carrera.

«Después de golpearla un par de veces con mi bastón, me quedé atrapada detrás de su espalda y (el bastón) se enrolló sobre su espalda», explicó Everett. «Perdí el equilibrio y, al volver a levantar los brazos, la golpearon. Sé lo que quiero decir y jamás golpearía a alguien a propósito».

Tras el incidente diagnosticaron a Kaelen Tucker con una conmoción cerebral y una posible fractura de cráneo.

Everett aseguró que la viralización de este video ha tenido un impacto emocional en su vida. «Todos tenemos sentimientos, así que estás físicamente herida, pero no piensas en mi salud mental, ¿verdad? Están hablando desde una perspectiva diferente», declaró entre lágrimas refiriéndose a Tucker. Además, reveló que ha recibido insultos racistas, amenazas de muerte y críticas despiadadas en redes sociales.

Los padres de Everett también defendieron la inocencia de su hija. «Sé 100% que ella no le hará esto a nadie», afirmó su madre, Layla Everett. Sin embargo, la familia expresó su molestia al recibir documentos judiciales relacionados con el incidente. «Ahora tenemos que ir a una ciudad, a tres horas de distancia, donde todo el mundo nos odia», comentó su padre.

🇺🇸 | La corredora que golpeó a otra atleta durante una competencia en Virginia, afirma que todo fue un “malentendido” por el ángulo de la cámara. La víctima, Kaelen Tucker, sufrió una conmoción y posible fractura de cráneo. pic.twitter.com/5P8SB8e737 — UHN PLUS (@UHN_Plus) March 11, 2025

La entrevista de Everett no fue bien recibida en redes sociales con comentarios en su contra. Un usuario en YouTube escribió: «Esta generación está acabada. La falta de responsabilidad es increíble». Otro añadió: «No perdió el equilibrio, sino la paciencia. Los padres ni siquiera se hicieron responsables. Es fácil ver de dónde lo sacó la hija».

La expresentadora de noticias Anita Padilla también se pronunció en X, afirmando: «Deja de llorar. No perdiste el equilibrio. Perdiste tu integridad e intentaste hacer una broma a lo Tonya Harding delante de todos, y ahora quieres que creamos que fue un malentendido. Por favor».

TUCKER DICE QUE YA LA VENÍA GOLPEANDO

Kaelen Tucker, la atleta afectada, reveló en una entrevista con WSLS, que Everett ya la venía golpeando con anterioridad. «Cuando vas al otro lado de la pista, tienes que cruzar al carril uno, tienes que incorporarte. Cuando me estaba acercando a ella, me hizo cortarme un poco, así que retrocedí. Luego, al pasar la curva, me golpeó el brazo una y otra vez. Finalmente, al salir de la curva, empecé a adelantarla lentamente y fue entonces cuando me golpeó con el testigo y me salí de la pista».

La madre de Tucker, Tamarrow, corrió a la pista para auxiliar a su hija, al igual que el personal médico presente en el evento.

La familia de la joven lesionada también expresó su indignación por la falta de disculpas por parte del equipo de Everett. «No hay disculpas. Sin entrenadores. Sin atletas. Sin nada. Incluso si fue un accidente, que no creo que lo fuera… nada», afirmó la madre de Tucker.