Final de infarto en los Suramericanos: Así remontó Venezuela para lograr el oro en el Pentatlón mixto

El equipo venezolano de Pentatlón Moderno mixto, conformado por Albert Rivas y Osmaidy Arias, ganó la medalla de oro en la disciplina, en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla protagonizó una espectacular remontada en la prueba de ‘laser run’, que combina carrera a pie y tiro.

En un video difundido por las redes sociales del Ministerio de Deportes, se puede ver que el atleta criollo no iba de primero, en el tramo final de la competencia. Sin embargo, en una remontada de infarto, Rivas se impulsa y sobrepasa a su par de Argentina, Franco Serrano, prácticamente sobre la línea de meta. Esto obligó a recurrir al ‘photo finish’ para determinar al ganador.

La competencia comenzó con los argentinos Serrano y Catalina Serio al frente. Sin embargo, la pareja venezolana fue recortando progresivamente la diferencia hasta llegar a una definición prácticamente simultánea.

Según reseña de VTV, al finalizar la competencia, Arias indicó: “Nuestra estrategia fue la unión y comunicación. Llevamos años de trabajo y preparación que hoy dieron sus frutos, y esto es solo el principio de la verdadera meta: Los Ángeles 2028”.

La delegación venezolana ha alcanzado 69 preseas: 22 de oro, 22 de plata y 25 de bronce, superando las 18 doradas de la delegación chilena, 20 plateadas y 26 de bronce.

La tabla de posiciones sigue liderada por Brasil con 138 medallas, seguida por Argentina con 120 y Colombia con 83.