Fin de la ilusión: La Vinotinto Sub-17 se despidió del Mundial de la categoría tras sorpresiva derrota

La selección de fútbol sub-17 de Venezuela, mejor conocida como La Vinotinto Sub-17, dijo adiós este sábado al Mundial de la categoría, disputado en Qatar, tras caer con su similar de Corea del Norte en dieciseisavos de final.

El marcador final de 2-1 a favor de los norcoreanos, pone punto y final a este periplo mundialista que había despertado gran expectativa entre los fanáticos criollos por la gran actuación de los venezolanos durante la primera ronda.

Aunque los norcoreanos dominaron la primera parte, los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo despertaron en el segundo tiempo y lucharon hasta el final del partido por lograr un empate que nunca llegó.

DOBLETE DE KIM YU JIM

Un doblete del jugador norcoreano, Kim Yu Jin, en las fracciones 13 y 31 (este último de penal), marcaron la diferencia.

Por su parte, Juan Uribe descontó al minuto 62, pero los asiáticos lograron mantener la ventaja hasta el cierre, misma que les permitió asegurar su lugar en octavos de final.

Mientras que los venezolanos se despidieron del certamen, Corea del Norte quedó emparejado con Japón en la fase de las 16 mejores selecciones del mundo en la categoría sub-17.

VIVIÓ UNA PRIMERA RONDA DE ENSUEÑO

La Vinotinto fue una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo en la primera fase. Debutó con una goleada 3-0 ante una potencia como Inglaterra, empató con Egipto, 2-2, en la segunda jornada y culminó goleando 4-2 a Haití lo que le permitió ser primero de su grupo.

Los haitianos dieron batalla, llegando a una igualdad transitoria 2-2 tras ir dos goles abajo, pero entonces apareció la contundencia de David García para sellar el destino de ambos: Venezuela a dieciseisavos como primero de zona y los isleños a casa.