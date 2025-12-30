Famoso entrenador murió junto a sus tres pequeños hijos durante naufragio: estaban de vacaciones y su esposa sobrevivió

El mundo del deporte se encuentra de luto por la inesperada muerte de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del Valencia FC Femenino B, junto a tres de sus hijos en un naufragio en la isla de Padar, en Indonesia.

El medio español Europa Press detalló que Martín estaba de viaje en el Parque Nacional de Komodo junto a su esposa y cuatro hijos. Durante la visita, tomaron una embarcación turística el pasado viernes, 26 de diciembre.

Los testigos relataron que la embarcación se hundió rápidamente, quedando atrapados en su interior Martín y tres de sus hijos, de 9, 10 y 12 años. Su esposa y una de sus hijas, de 7 años, lograron sobrevivir.

Enrique Ortuño, abuelo de los tres menores desaparecidos y suegro de Martín, habló de la tragedia con medios locales. Así pues, trascendieron los primeros detalles sobre las circunstancias en las que se dio el naufragio.

«Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente», dijo.

CONMOCIÓN POR MARTÍN

Las autoridades de Indonesia pusieron en marcha un operativo de búsqueda y rescate, contando con equipos de buceo, embarcaciones y apoyo de la comunidad. Sin embargo, todavía no han localizado los cuerpos de Marín y sus hijos.

La tragedia generó gran conmoción en el mundo del fútbol, especialmente en el Valencia CF. El club publicó un comunicado en donde manifestó su «profunda consternación» y envió sus condolencias a la familia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEOS: EXCAMPEÓN DE BOXEO RESULTÓ HERIDO EN ACCIDENTE EN NIGERIA, HUBO DOS MUERTOS

El Real Madrid también publicado un comunicado lamentando lo ocurrido con Marín y sus hijas. «Quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa y a su hija en estos momentos tan difíciles», acotó.