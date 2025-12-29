EN VIDEOS: Excampeón de boxeo resultó herido en accidente en Nigeria, hubo dos muertos

El boxeador británico Anthony Joshua, múltiple campeón de peso pesado de distintas organizaciones, resultó herido en un severo accidente de tránsito en la ciudad de Sagamu, en Nigeria. Dos personas murieron en el siniestro.

Luego del mediático combate con Jake Paul, en donde ganó por KO técnico en el sexto asalto, Joshua viajó a Nigeria. De acuerdo a la BBC, el boxeador estaba en Sagamu, cercana a Lagos, ciudad más grande de África, para visitar a varios familiares.

Aparentemente, Joshua estaba en el asiento trasero de una camioneta que chocó contra un carro en plena autopista. En redes sociales se viralizaron videos del boxeador notablemente aturdido y adolorido por el impacto.

En los videos se aprecia que la camioneta en la que se desplazaba Joshua quedó encajada en los muros de hormigón de la autopista. Aunque en las imágenes no se pueden ver, las autoridades confirmaron que dos personas murieron en el accidente.

ATENCIÓN DE JOSHUA

Fuentes de la policía de Nigeria confirmaron que Joshua sufrió heridas leves en el accidente. El boxeador fue trasladado de emergencia a un hospital, aunque, aparentemente, se encuentra bien y lo internaron de forma preventiva.

Sin brindar mayores detalles del siniestro, la policía de Ogun State informó que dos personas murieron en el accidente y que Joshua se recuperaba de sus lesiones. Reportes extraoficiales indican que los fallecidos serían entrenadores y amigos cercanos del boxeador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ QUEDÓ EL CALENDARIO DE LA SERIE DEL CARIBE 2026 SIN LA PRESENCIA DE VENEZUELA

Joshua, que cuenta con un récord de 29 victorias, 26 de ellas por KO, y cuatro derrotas, estuvo en medio del ojo mediático por su combate contra la celebridad de internet Jake Paul, quien sufrió una fractura de mandíbula en el sexto asalto.