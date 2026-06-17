El fanático más inesperado: Venezolano se hace viral en el Mundial por «tatuarse» la bandera de Argentina en su cuerpo

Un venezolano se ha hecho viral en el Mundial 2026 debido al gran apoyo que le está dando a la selección de Argentina.
Durante una entrevista previo al partido contra Argelia, este joven llamó la atención de la reportera del medio TNT Sport.
«Estamos aquí activos. Estamos a punto de ver a Messi y estamos emocionados no joda. 2 a 0 vamos a ganar», dijo con gran entusiasmo.
Cuando la entrevistadora le pregunta por lo que se hizo en el cuerpo, respondió sin reparo: «Aquí tenemos la bandera de Argentina, que dice que yo amo a Argentina. Tenemos pelotas, de todo un poco. En la espalda, en la vertebral».
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Cuando le preguntaron que por qué se había hecho esos tatuajes, añadió: «¿Por qué no? Estamos viendo aquí al mejor jugador del mundo, a la mejor selección del mundo».
«Los cuatro somos de Venezuela y vinimos a ver a Messi. De toda la vida somos hinchas de Argentina. Gracias a Messi amo al fútbol», concluyó.
En su primer partido del Mundial, Argentina ganó 3-0 a Argelia con tres goles de Lionel Messi, quien igualó a Miroslav Klose con 16 tantos cada uno.
El próximo juego de la albiceleste será el próximo lunes, 22 de junio, cuando se enfrente a Austria.