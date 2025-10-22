¿Está dispuesto a dirigir a la selección? El dardo de César Farías a los extranjeros que han dirigido a la Vinotinto

El exdirector técnico de la Vinotinto, César Farías, afirmó que el próximo técnico que dirija a la selección debería ser un venezolano, luego de los últimos fracasos de técnicos extranjeros, quienes no han podido clasificar a un Mundial.

«Aquí nadie ha sido mejor que los venezolanos, ninguno. Y vinieron para acá cuando empezó a haber dinero, antes no les interesaba», dijo durante una entrevista con Venezuela News.

«A nosotros con dinero o sin dinero nos duele», aseguró Farías.

Asimismo, señaló que aunque en otros países han funcionado los técnicos extranjeros, se trata de una fórmula que no en todos los casos aplica igual. «Todos los países tienen una circunstancia distinta y hay cosas que uno no entiende sino con el tiempo», dijo.

Asimismo, dio a conocer que no rechazaría una oferta para dirigir nuevamente a la Vinotinto. “De que quiero, quiero, pero no ando ofreciéndome. Sí estoy dispuesto a dirigir a la selección, a la selección nunca se le dice que no”, precisó.

Farías lideró a la Vinotinto entre 2007 y 2013 en 64 partidos oficiales. En las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014 sumó 5 triunfos, 5 empates y 6 caídas. En la Copa América 2011 alcanzó las semifinales con 2 victorias, 3 igualdades y solo una derrota. Además, fue clave en la clasificación al primer Mundial FIFA sub-20 en 2009.