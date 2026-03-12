¿Está confiado? Ohtani habló sobre el juego Japón – Venezuela en el Clásico Mundial

El pelotero japonés Shonei Ohtani, una de las principales estrellas del beisbol actual, habló este jueves sobre el juego que tendrá la selección nipona contra Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial.

Ohtani se presentó este 12 de marzo a una rueda de prensa, dos días antes del choque contra Venezuela. Desde un principio, subrayó que la novena japonesa no está confiada y reconoció el talento del equipo criollo.

«Tienen un lineup fuerte. Su cuerpo de lanzadores y bullpen está a un nivel bastante alto. Probablemente, nos enfrentemos a lanzadores a los que no hemos visto, y ellos verán a bateadores a los que no conocen», Ohtani.

Tratándose de dos selecciones que nunca se han enfrentado en el Clásico Mundial, Ohtani señaló que tanto Japón como Venezuela tendrán retos en el juego. «La clave será ver qué tan rápido pueden ajustarse ambos equipos», añadió.

OHTANI ESTÁ «EMOCIONADO»

El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles cree que «será un reto emocionante» enfrentar a una selección como la venezolana. Además, destacó que el beisbol caribeño se vive muy diferente a como se hace en Japón, lo que le da un extra el enfrentamiento.

«El beisbol forma parte de la cultura latinoamericana. Se vive un poco distinto a Japón, así que estoy ansioso de enfrentar a Venezuela», detalló Ohtani, quien ha liderado a su equipo durante este Clásico Mundial de Béisbol.

Ohtani ha mostrado un desempeño extraordinario durante en torneo, con dos cuadrangulares conectados y .556 de promedio ofensivo. Igualmente, descartó estar en el montículo contra Venezuela o en el resto de la competencia. «No lanzaré, fue mi promesa», sentenció.

Mientras tanto, Venezuela se prepara para enfrentar a Japón en el LoanDepot Park de Miami el sábado, a las 9 de la noche, cuando buscará alcanzar las semifinales por segunda vez en la historia.