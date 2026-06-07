¿Acertará nuevamente? Simulación que predijo los últimos cuatro campeones del Mundial de fútbol reveló que país levantará la copa en 2026

El reconocido videojuego de fútbol EA Sports FC ha copado las tendencias en las últimas horas tras lanzar su esperada predicción para el Mundial de Fútbol 2026. Los desarrolladores simularon todo el torneo que organizan de forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá para definir un único ganador y, como resultado, los pronósticos dan como vencedor a España.

La empresa tecnológica ejecutó este proceso virtual el pasado 6 de junio mediante sus plataformas digitales oficiales. La compañía utilizó la actualización especial denominada «The World’s Game» para incluir a las 48 selecciones clasificadas.

El experimento matemático decretó que la selección de España conquistará la gloria máxima en esta edición del Mundial. De acertar, este trofeo significará el segundo título del mundo en la historia del combinado europeo.

«Predijimos cuatro seguidas; ahora volvimos a realizar la simulación. ¿El próximo campeón? España», mencionó EA Sports en sus redes sociales oficiales para validar el resultado que obtuvieron sus algoritmos informáticos.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again. The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

SIMULACIÓN DE EA SPORTS YA HA ACERTADO A LOS CUATRO CAMPEONES ANTERIORES

El anuncio provocó un debate entre miles de aficionados al fútbol y usuarios de la comunidad de videojuegos. Los hinchas argumentan que otras potencias futbolísticas poseen mayores probabilidades de levantar la copa el próximo 19 de julio en Nueva York.

La fanaticada coloca a los equipos de Francia, Argentina, Portugal, Brasil e Inglaterra como los principales candidatos al título. Sin embargo, reconocen que España mantiene opciones serias de conseguir el campeonato tras dieciséis años de sequía desde su éxito en Sudáfrica.

La simulación de EA Sports respaldó esta simulación con sus antecedentes, ya que acertó a los ganadores de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo. El simulador predijo a los campeones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 con España, Alemania, Francia y Argentina respectivamente.

Aún así, los fanáticos mantienen la incógnita sobre el destino de este registro histórico de aciertos en el ámbito de los videojuegos. El torneo de 2026 determinará si la famosa racha de EA Sports llega a su fin o si consolida su leyenda de invicta.