Escándalo en las MMA: El brutal ataque de una luchadora a dos policías en un aeropuerto de Dublín

Por Carlos Ramiro Chacín
La irlandesa Sinead Kavanagh, reconocida luchadora de artes marciales mixtas (MMA) y amiga personal del excampeón de UFC Conor McGregor, atacó el martes a dos guardias civiles poco antes del despegue de un vuelo.

En redes sociales se viralizó el video de la agresión. En las imágenes se aprecia el momento en que Kavanagh, de 39 años, se enfrenta a dos agentes de seguridad en el interior de un avión de la aerolínea Ryanair.

De acuerdo a medios internacionales, los hechos se dieron en un vuelo desde Gran Canaria, en España, hacia Dublín, capital irlandesa. Kavanagh, supuestamente, tomó una actitud violenta antes del despegue.


Una vez la tripulación no lo logró contener a Kavanagh, el piloto de la aeronave interrumpió el despegue y pidió apoyo a la Guardia Civil. Aunque los agentes lograron reducir a la peleadora, resultaron heridos.

KAVANAGH FUE LIBERADA

El medio local Canarias7 precisó que los dos agentes involucrados recibieron baja laboral por sus lesiones. Hasta el momento, no hay detalles sobre la gravedad de las heridas de los guardias civiles.

Kavanagh pasó la noche en los calabozos del aeropuerto y esta mañana compareció ante el juzgado de guardia de Telde. La luchadora fue imputada de los presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad, pero recibió libertad provisional.

Las autoridades locales pusieron en marcha una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente. De igual forma, la Agencia Estatal evaluará si la luchadora recibirá una sanción administrativa.

La agresión de Kavanagh no pasó desapercibida, al dejar en evidencia la carencia de recursos en los aeropuertos. Incluso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles pidió medios adecuados para protegerse en esta clase de incidentes.

Kavanagh debutó en las MMA en 2015 y actualmente compite en la división de peso paja de la organización Bellator. Cuenta con un récord de nueve victorias y siete derrotas en 16 combates.

