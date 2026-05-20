Escándalo en la UEFA: Entrenador depravado fue expulsado de por vida por lo que hizo en los vestuarios de las jugadoras

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) sancionó de por vida al entrenador checo Petr Vlachovský por violar el reglamento disciplinario, tras grabar en secreto a las jugadoras en los vestuarios.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos se dieron entre 2019 y 2023, cuando Vlachovský entrenaba el FC Slovacko femenino de la primera división checa. El sujeto habría instalado una cámara diminuta en el vestuario para ver a las jugadoras en su intimidad.

Durante años, Vlachovský grabó en secreto a las jugadoras que entrenaba mientras se cambiaban y duchaban. Entre las víctimas había una futbolista de 17 años, lo que agravó aún más su caso.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA informó de la histórica sanción contra Vlachovský. Además, detalló que la medida se tomó luego de una investigación de la Inspectoría de Ética y Disciplina del ente rector del fútbol europeo.

SANCIÓN CONTRA VLACHOVSKÝ

El entrenador ya fue condenado en mayo de 2025 por la justicia checa por este mismo caso. En su momento, Vlachovský recibió una pena suspendida de un año de prisión y cinco años de prohibición para entrenar en el país europeo.

Sin embargo, la UEFA extendió la sanción deportiva y el entrenador no podrá desarrollar cualquier función vinculada al fútbol. El organismo pidió a la Asociación de República Checa revocar la licencia de entrenador de Vlachovský.

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FIFPRO, el mayor sindicato mundial de futbolistas, celebró la sanción contra Vlachovský. «Este resultado envía un mensaje fuerte y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol», indicó.

Vlachovský también se desempeñó como entrenador de la selección femenina sub-19 de República Checa, lo que ha generado aún más preocupación sobre la supervisión del fútbol femenino y la protección de las jugadoras, tanto profesionales como de categorías inferiores.