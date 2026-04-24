Escándalo en la SPB: Descubrieron prácticas que «empañan la competencia» y habría varios involucrados

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) anunció que descubrió prácticas que «empañan la competencia» en la que estarían involucrados «diversos actores de la liga».

«Por ello están abiertas las líneas de investigación en varias direcciones: jugadores (criollos y extranjeros), árbitros, personal técnico y gerencial, quienes paulatinamente quedarán a la orden del Tribunal Disciplinario y demás autoridades competentes», indicó el organismo a través de un comunicado.

Según diversas fuentes citadas por el portal Meridiano, dicha investigación estaría relacionada con apuestas deportivas.

Por lo cual, la Junta Directiva de la SPB señaló que está en coordinación con la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y con la justicia ordinaria, a quien ya se le ha puesto a disposición las pruebas recabadas.

«Ya hay un proceso en marcha en el Tribunal Disciplinario, que podría acarrear sanciones muy graves para los involucrados, pues la colaboración y el apoyo de la FVB ya están activados», precisó.

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«La SPB reitera su tolerancia cero frente a cualquier acción que comprometa la limpieza del deporte. Seguiremos trabajando de manera conjunta con las autoridades para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes», concluyó el texto.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nombres, ni se ha vinculado a ningún equipo con la investigación.