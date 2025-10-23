Escándalo en la NBA: Más de 30 detenidos por apuestas ilegales, incluidos jugadores y entrenadores

La National Basketball Association (NBA) se encuentra envuelta en un escándalo sin precedentes, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó el arresto de dos figuras de la liga por sus vínculos con apuestas ilegales.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó en una rueda de prensa más de 30 arrestos. Se trató de «una amplia empresa criminal que involucra tanto a la NBA como a La Cosa Nostra», apuntó.

Uno de los principales detenidos es Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers. Presuntamente, formó parte de partidas de póker amañadas como una «carta de figura» para atraer a los «peces» a la mesa donde serían estafados.

Billups, que no se ha pronunciado sobre la detención, jugó 17 temporadas en la NBA y ganó un título de campeonato con los Detroit Pistons en 2004. Recientemente, firmó una extensión multianual con Portland y fue incluido en el Salón de la Fama.

JUGADORES DE LA NBA

Otro de los detenidos es Terry Rozier, base de los Miami Heat, que habría formado parte de una red ilegal de apuestas deportivas. De acuerdo al FBI, varios jugadores usaron información privilegiada de la NBA.

«Tenían acceso a información privada conocida por los jugadores o entrenadores de la NBA», apuntó Patel. Supuestamente, usaron estos datos para apostar en, al menos, siete partidos de la liga entre marzo de 2023 y marzo de 2024.

El FBI concluyó que esta información privada podría afectar los resultados de los partidos de la NBA o el desempeño de los jugadores. En tal sentido, los investigadores habrían proporcionado estos datos a cambio de una tarifa o una porción de las ganancias de las apuestas.

Las autoridades dijeron que, hasta el momento, 34 personas han sido detenidas y se espera que más se entreguen esta semana. La Fiscalía calificó el caso como «uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados» de las últimas décadas.