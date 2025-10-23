Copa América de Béisbol ya no se jugará en Venezuela, esta es la razón

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) anunció que Venezuela ya no será una de las sedes de la Copa América de Béisbol prevista para jugarse entre el 12 y 22 de noviembre en el país sudamericano.

«WBSC Américas anuncia oficialmente que el Grupo A de la Copa América de Béisbol 2025, originalmente programado para celebrarse en Caracas, Venezuela, se jugará ahora en Panamá», indicó el organismo en un comunicado.

El evento se iba a jugar desde un principio de manera principal en Panamá. No obstante, estaba previsto que uno de los grupos se disputara en Venezuela, donde el juego inaugural sería en el Estadio Monumental y el resto de los partidos del grupo en La Guaira, antes de pasar a la siguiente fase que sí se jugaría en el país centroamericano.

«Este ajuste responde a una reorganización logística para garantizar las mejores condiciones posibles para el torneo y sus participantes. El Grupo A está compuesto por seis países: Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao, los cuales iniciarán ahora su participación en Panamá», añadió el texto.

«Como resultado, toda la Copa América de Béisbol 2025 se disputará exclusivamente en Panamá. Compartiremos más información la semana entrante. El torneo se jugará del 12 al 22 de noviembre de 2025, con la participación de 12 países en busca de la gloria continental y oportunidades de clasificación», aclaró.