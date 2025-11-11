La Vinotinto ya tiene rival en los 16vos del Mundial sub-17

La Vinotinto ya tiene un rival en los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de Futbol sub-17, disputada en Qatar. Se trata de Corea del Norte, que clasificó a la fase final como uno de los mejores terceros.

Luego de concluir la fase de grupo en primera posición, producto de dos victorias y un empate, la Vinotinto pasó a la etapa eliminatoria. Aunque estaba clasificada desde hace varios días, debía esperar a la conclusión de la primera fase para conocer a su rival.

Ahora tendrá que hacer frente a la selección norcoreana, que concluyó la primera fase en la tercera posición del Grupo G. Recopiló una victoria 5-0 ante El Salvador, un empate 1-1 ante Alemania y una derrota 0-2 ante Colombia.

La Vinotinto y Qatar se verán las caras el próximo viernes, 14 de noviembre, a las 11 de la mañana (hora venezolana) en la Aspire Zone de Rayán. El ganador se enfrentará al que se clasifique en el cruce entre Japón y Sudáfrica.

LA VINOTINTO NECESITA «CABEZA FRÍA»

La selección nacional cerró su paso por la fase de grupos con una victoria 4-2 ante Haití. A pesar de la goleada vinotinto, el entrenador venezolano, Oswaldo Vizcarrondo, manifestó que todavía hay varios aspectos que mejorar de cara al resto del Mundial.

«Anímicamente, nos costó en el mediotiempo. Trate de hacerles despertar, de abrirles un poco los ojos, recalcar cuál era el plan de juego. Ese factor anímico siempre es difícil», dijo Vizcarrondo en zona mixta al periodista Fernando Petrochelli.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: MESSI VISITÓ DE SORPRESA AL CAMP NOU E ILUSIONÓ CON UN REGRESO AL FC BARCELONA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ruta Vinotinto (@ruta.vinotinto)



El técnico venezolano sostuvo que, a pesar de la clasificación, la Vinotinto todavía debe tener la capacidad de sostener el resultado. «Hay que tener un poco de cabeza fría, tener sapiencia a la hora de la toma de decisión», añadió.