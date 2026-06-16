Escándalo en Brasil por lo que hizo el presidente de la Confederación con su amante en pleno Mundial en Nueva York

El fútbol de Brasil atraviesa un escándalo en pleno Mundial 2026, puesto que el presidente de la Confederación Brasileña (CBF), Samir Xaud, habría usado fondos de la entidad para viajar con su amante a Nueva York, en el marco del torneo.

La selección brasileña comenzó el Mundial con el pie izquierdo al sumar apenas un punto frente a Marruecos. En medio de las críticas a la Verde Amarela por su desempeño en el campo, el periodista brasileño Leo Dias publicó una investigación sobre Xaud.

De acuerdo al periodista, Xaud usó recursos de la CBF para costear los alojamientos y traslados de Camila Andrade, una empresaria del sector fitness, quien es señalada como la amante del dirigente deportivo.

En el marco del inicio del Mundial, Andrade se hospedó entre el 2 y 10 de junio en el hotel Hyatt Regency Grand Central, en Nueva York. La reserva está vinculada a Xaud y el gasto total se elevó hasta los 10.500 dólares.

El 3 de junio, Xaud y Andrade fueron vistos juntos en una cena en el restaurante Harry Cipriani, en Manhattan. Una vez se retiraron el establecimiento, compartieron un vehículo que estaba a la disposición del dirigente deportivo durante su estancia en Nueva York.

XAUD REGRESÓ CON SU ESPOSA

La investigación determinó que Xaud y Andrade pasaron varios días juntos en Nueva York, cuando el dirigente estaba en una visita oficial. Un día después de que la presunta amante abandonó la ciudad, el brasileño viajó hasta Ciudad de México.

Xaud se reencontró en la capital mexicana con su esposa, Natalia, para asistir a la inauguración del Mundial el 11 de junio. Llevan más de 20 años de matrimonio y tendría tres hijos juntos.

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Sin embargo, el accionar de Xaud no sería algo nuevo, sino un patrón que se ha repetido desde su llegada a la Presidencia de la CBF en 2025. «Muchos viajes vienen siendo pagados por la Confederación Brasileña a amigos, familiares y amantes», indicó el periodista que hizo la investigación.

Una vez estalló el escándalo, la CBF desmintió que fondos de la institución hayan sido empleados fuera de los gastos oficiales. También afirmó que cualquier gasto de Xaud proviene de su propio bolsillo.