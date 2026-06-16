De la humildad al estrellato: Vozinha, el portero de Cabo Verde que frenó a España y destronó a Tim Payne como fenómeno viral

El Mundial 2026 sigue dejando historias dignas de películas y una de ellas es la del portero de Cabo Verde, Vozinha, quien tras su buena actuación en el partido inaugural con su selección ante España, se hizo tendencia en todo el mundo y superó al mismísimo Tim Payne en cuanto a seguidores en redes sociales.

A sus 40 años, Vozinha llegó a la Copa del Mundo con bajas expectativas. No obstante, tras el heroico debut en el que le sacaron un empate a España, pasó de casi 50 mil seguidores a 8.1 millones en este momento, superando a Payne quien lleva 5.8 millones.

Vozinha y la selección nacional de Cabo Verde regresan para la segunda ronda el próximo domingo, en un duelo contra la selección de Uruguay, la cual también empató en su primer partido contra Arabia Saudita.

¿CÓMO SE HIZO VIRAL?

Durante la transmisión del partido entre España y Cabo Verde, el comentarista deportivo brasileño, Casimiro Miguel pidió a los espectadores que siguieran al portero en Instagram. Como resultado, el perfil del jugador en la red social superó el millón de seguidores en cuestión de minutos.

«Tenía casi 50.000 seguidores. ¡Es una locura! Muchísimas gracias. Los brasileños siempre nos han demostrado mucho cariño, y lo sentimos durante las eliminatorias del Mundial. Ahora hemos llegado al escenario más importante del mundo y estamos sintiendo este apoyo y cariño de los brasileños. ¡Solo podemos darles las gracias!», dijo Vozinha tras el encuentro.

⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026 🇨🇻🇧🇷 🇨🇻 El portero de Cabo Verde, Vozinha, reaccionó con asombro en directo al descubrir que su cuenta de Instagram pasó de 50.000 a casi DOS MILLONES de seguidores. El incremento se produjo después de que el canal brasileño CazéTV promoviera una campaña que… pic.twitter.com/9uhopBqwpR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 15, 2026

El arquero y actual jugador del Grupo Desportivo de Chaves, tuvo un inicio poco convencional en el fútbol profesional. Su primer contrato lo consiguió a los 25 años en Angola, y desde entonces construyó una extensa trayectoria, con pasos por Portugal, Moldavia, Chipre y Eslovaquia.

Actualmente, es el jugador con más partidos disputados en la historia de la selección de Cabo Verde.