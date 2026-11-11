Entrada gratuita y recorrido por Caracas: Revelan detalles de la caravana de campeones del Clásico Mundial

La selección de Venezuela tiene todo preparado para celebrar con los fanáticos el título del Clásico Mundial de Béisbol. Este miércoles trascendieron detalles sobre la caravana que hará el equipo en Caracas.

Team Beisbol Venezuela, cuenta oficial de la selección, informó en sus redes sociales sobre la caravana que se hará el domingo, 22 de noviembre. «Los campeones del Clásico Mundial de Beisbol 2026 harán su ruta de celebración por la capital», dijo.

La caravana comenzará a las 6 de la tarde en el Paseo de los Héroes Campeones del 2026, ubicada en la Avenida Lecuna, en el centro de Caracas. Luego se desplazarán hasta Plaza Venezuela, donde se espera una gran concentración.

El recorrido continuará por la urbanización Los Símbolos y llegará hasta Los Próceres. Finalmente, los campeones concluirán la caravana en el Estadio Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada.

INVITAN A LOS FANÁTICOS

Desde la selección invitaron a todos los fanáticos a sumarse a la caravana de los campeones. Cabe destacar que la entrada será gratuita en todos los puntos del recorrido y se podrá acompañar el autobús del equipo.

«Ven a vivir un momento histórico y comparte con los campeones del Clásico Mundial en Venezuela», indicó la selección. «¡La gloria es nuestra y la celebración es de todos! ¡No te lo pierdas!», añadió.

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La selección ganó el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de este año, tras derrotar a Estados Unidos en la final. Sin embargo, los jugadores no pudieron celebrar en Venezuela porque debían incorporarse a sus equipos para el inicio de las Grandes Ligas.

Al concluir las actividades en la Gran Carpa, los jugadores participarán en actividades en Caracas entre el 19 y 23 de noviembre. Además de la caravana, recibirá el Premio Luis Aparicio y participarán en la inauguración del Paseo de la Fama de Campeones.