El nuevo cargo que tendrá Tomás Rincón en la FVF tras su retiro como futbolista

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) nombró a Tomás Rincón como nuevo secretario técnico de Selecciones Masculinas

Con esta decisión, la FVF busca aprovechar la experiencia, el liderazgo y el compromiso del histórico jugador para fortalecer la estructura de las selecciones nacionales. Su principal tarea será apoyar el crecimiento del fútbol en el país, impulsar el desarrollo de los nuevos talentos y ayudar a consolidar los objetivos deportivos de la Vinotinto en todas sus categorías.

ASUME EL ROL

Tomás Rincón asume este rol de planificación y desarrollo tras haber cerrado su ciclo en las canchas con un impresionante recorrido por el fútbol europeo e internacional, incluyendo su histórico paso por la Juventus. Fue el primer venezolano en jugar para la Juventus de Turín, un logro que marcó un antes y un después para el fútbol de su país.

𝐇𝐚𝐲 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐦𝐚 🇻🇪 Bienvenido a tu casa de siempre, @TomasRincon5

♾️ Secretario técnico de Selecciones Masculinas.

▶️ Entrevista completa en La Vinotinto Media: https://t.co/RnVLSls36Y #SiempreVinotinto https://t.co/OaXmKVBKfN — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 9, 2026

«Muy contento muy orgulloso de seguir vinculado a nuestro país», a nuestra camiseta, a nuestro gran amor que es la «Vinotinto», comentó

SU TRAYECTORIA

A partir de los detalles de su trayectoria, se destacan los siguientes puntos clave de su carrera profesional antes de unirse a los despachos de la FVF:

Inicios en Venezuela: Comenzó su carrera en 2006 con la Unión Atlético Maracaibo , para luego vestir las camisetas del Zamora FC y el Deportivo Táchira en el fútbol local. Salto a Europa: En 2009 dio el salto al viejo continente al fichar por el Hamburgo de la Bundesliga alemana . Consolidación en Italia: A partir de 2013 construyó una sólida trayectoria en la Serie A italiana , militando en clubes como el Génova , Torino y Sampdoria . Campeón con la Juventus: Durante su etapa con la ‘ Vecchia Signora ‘, formó parte de la plantilla que conquistó el doblete de la Serie A y la Copa Italia en la temporada 2016-2017 .



SU RETIRO

Rincón anunció su retiro del fútbol profesional el 16 de septiembre a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Llegó el momento de cerrar una etapa que durante tantos años fue mi vida”, expresó Rincón en su despedida

En su mensaje agradeció a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria. El futbolista también dejó claro que su relación con este deporte continuará, aunque ya no desde el campo de juego.

De acuerdo con un comunicado, Rincón trabajará de manera coordinada con Luis Ángel Sánchez, director de Selecciones Masculinas y Scouting, y Luis Giménez, director de Desarrollo y Competiciones. La incorporación busca sumar su experiencia como jugador al trabajo que realiza la federación con las distintas categorías masculinas.