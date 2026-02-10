Deportes

EN VIDEOS: Venezolano debutó en JJ. OO. de invierno y este fue el mensaje que le mandó al país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
venezolano

El esquiador venezolano Nicolás Claveau debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en la prueba de sprint clásico masculino del esquí de fondo.

El deportista criollo, quien destacó como el tercer esquiador más joven de la prueba, se ubicó en la casilla 88 con un tiempo de 3:47.29 en el kilómetro y medio de recorrido en el estadio de esquí.

Claveau pasó la mitad del trayecto en 2:05.7 y se ubicó a 39.92 segundos del líder de la ronda de clasificación, Johannes Klaebo.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: LA ATERRADORA CAÍDA QUE SUFRIÓ UNA ESQUIADORA EN LOS JJOO DE INVIERNO, LE OCASIONÓ UNA SERIA FRACTURA

Tras la competencia, acudió a redes sociales para enviarle un mensaje a todas las personas que lo están siguiendo desde Venezuela. «Hola a todos los venezolanos. Ya hice mi primera carrera en el sprint, estaba muy difícil pero estoy contento y la próxima carrera es el viernes y creo que va a ser mejor para mí, entonces, gracias a todos».

Cabe recordar que esta primera prueba se trató de un sprint de 1.5 kilómetros, el cual no es la especialidad del esquiador venezolano. El próximo viernes, 13 de febrero, se llevará a cabo la prueba de 10 kilómetros, donde se espera su mejor desempeño al tratarse de la distancia en la que se especializa.

