EN VIDEO: La aterradora caída que sufrió una esquiadora en los JJOO de Invierno, le ocasionó una seria fractura

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, múltiple campeona y una de las principales figuras del esquí alpino mundial, sufrió el domingo una brutal caída en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina d’Ampezzo 2026.

Vonn estaba liderando la prueba de descenso en el segundo día de los Juegos Olímpicos. Ubicada a cuatro centésimas de ventaja sobre a alemana Emma Aicher, la estadounidense tuvo un accidente en la parte alta de la pista Tofana, en los Dolomitas.

En las imágenes se aprecia que Vonn perdió el control al chocar su bastón derecho contra una de las banderas que marca el trazado. Producto de las altas velocidades, la esquiadora salió despedida sobre la pista de nieve.

Los gritos de dolor impactaron a los cientos de espectadores que apreciaban la prueba desde la pista. Aunque Vonn estaba consciente, la posición de sus piernas dejaba claro que había sufrido alguna lesión.

Vonn recibió los primeros auxilios en la pista y, una vez fue estabilizada, tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta un hospital. Mientras tanto, los organizadores pusieron música de fondo para ocultar los gritos de agonía de la esquiadora.

LA LESIÓN DE VONN

La deportista de 41 años emitió un breve comunicado y confirmó una grave lesión. «He sufrido una fractura compleja de tibia que actualmente está estable, pero que requerirá múltiples cirugías para arreglar correctamente», indicó.

«Aunque ayer no terminó como yo esperaba, y a pesar del intenso dolor físico que causó, no me arrepiento. Ayer de pie en la puerta de salida fue una sensación increíble que nunca olvidaré», dijo Vonn, medallista de oro en Vancouver 2010.

La esquiadora lamentó que su sueño olímpico no terminó como esperaba, tras pasar casi cinco años retirada. «Me atreví a soñar y había trabajado tan duro para lograrlo», reconoció Vonn, que recibió miles de mensajes de apoyo.