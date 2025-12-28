Así quedó el calendario de la Serie del Caribe 2026 sin la presencia de Venezuela

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) publicó el calendario oficial de la Serie del Caribe 2026 sin la presencia de Venezuela, tras la negativa de varias confederaciones de viajar al país donde se iba a disputar en un principio el certamen.

Los países que se negaron a participar en el torneo que se disputaría entre el Metropolitano Simón Bolívar de Caracas y el estadio Jorge Luis García Carneiro en Macuto, estado Vargas, fueron México, Puerto Rico y República Dominicana, los cuales argumentaron que la tensión entre Venezuela y EEUU ponía en riesgo a sus representantes.

EL TORNEO SE DISPUTARÁ EN JALISCO, MÉXICO

El torneo se disputará ahora en Jalisco, México, del 1 al 7 de febrero con la participación de Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y dos equipos mexicanos. El cupo que normalmente ocupa Venezuela fue asignado a un segundo representante local: el campeón (México Rojo) y el subcampeón (México Verde).

La propia CBPC confirmó que tres de sus miembros se negaron a disputar el torneo en Venezuela, lo que forzó el cambio de sede y dejó fuera al país del calendario oficial por primera vez en muchos años.

Todos los juegos se disputarán en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco (16.500 puestos), con formato de todos contra todos, Posteriormente se jugarán las semifinales el 6 de febrero y final el 7.

VENEZUELA ALBERGARÁ LA SERIE DE LAS AMÉRICAS

Luego de que le quitaran la sede a Venezuela para la próxima edición de la Serie del Caribe, autoridades deportivas del país han anunciado que organizarán su propio torneo, el cual será la segunda edición de la Serie de las Américas.

Sin embargo, este torneo nace con un gran problema que podría repercutir en el interés de los fanáticos. Según informó el portal El Extrabase que contactó a fuentes especializadas, ningún equipo de la LVBP o jugadores afiliados al sistema MLB podrían disputar la competencia, ya que no es un torneo dentro del marco del Winter League Agreement.

De confirmarse esto, el campeón de la LVBP se quedaría sin disputar ningún torneo continental. Mientras tanto, el representante de Venezuela en la Serie de las Américas estaría conformado por jugadores semiprofesionales.

El medio mencionado anteriormente también reveló que está previsto que el torneo se dispute del 1 al 7 de febrero. Los campeones de las Ligas de Argentina (Club Daom), Panamá, Curaçao, Colombia y Nicaragua se darán cita en los Estadios Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Fórum La Guaira de Macuto.

Mientras tanto, Cuba, Panamá y Brasil verán acción en calidad de selecciones.