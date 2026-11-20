Los jugadores de la selección de Venezuela campeones del Clásico Mundial de Béisbol arribaron este jueves al país, en donde se realizará una caravana y otras actividades para celebrar el título.

La delegación arribó alrededor de las 7 de la noche al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Una multitud de fanáticos, en su mayoría niños, recibieron a los jugadores, quienes portaban banderas de Venezuela.

El mánager de la selección, Omar López, ya estaba en el país y acompañó jugadores durante su llegada. Desde un principio, dedicó el título a todos los venezolanos y aseguró que «este logro es para ustedes».

#ÚLTIMAHORA | Acaba de llegar al país el equipo de Béisbol de Venezuela para celebrar el campeonato del mundo obtenido tras derrotar en la final del Clásico Mundial a Estados Unidos 3-2 Video: @Chiqui_new https://t.co/SFxoaaYFp7 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 19, 2026



«Me siento contento de que podamos celebrar en familia, porque se lo debíamos a los venezolanos. El 17 de marzo no pudimos hacerlo porque nos teníamos que ir», explicó López desde el aeropuerto.

CAMPEONES EN EL PAÍS

Entre los campeones que llegaron a Venezuela están William Contreras, Willson Contreras, Andrés Giménez, Javier Sanoja, Luis Arráez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar, Salvador Pérez, Miguel Cabrera, Wilyer Abreu, Ranger Suárez, Enmanuel De Jesús, Yoendrys Gómez, José Buttó, Daniel Palencia, Andrés Machado y Ángel Zerpa.

«Bienvenidos, muchachos, este es nuestro país. Venezuela los espera y Caracas los espera. Gracias a todos por estar acá presentes», dijo López a los campeones.

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La selección ganó su primer título en el Clásico Mundial en marzo de este año, tras derrotar a Estados Unidos en la final. Sin embargo, los jugadores no pudieron celebrar en Venezuela porque debían incorporarse a sus equipos para el inicio de las Grandes Ligas.

Al concluir las actividades en la Gran Carpa, los jugadores dirán presente en actividades en Caracas hasta el 23 de noviembre. Además de una caravana por Caracas, recibirán el Premio Luis Aparicio y participarán en la inauguración del Paseo de la Fama de Campeones.