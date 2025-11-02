Deportes

EN VIDEO: La conmovedora celebración del venezolano Miguel Rojas junto a su familia tras ser clave en el título de Serie Mundial

Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
El segunda base venezolano, Miguel Rojas, se erigió como uno de los héroes de los Dodgers de Los Ángeles en la consecución del título de Serie Mundial, el segundo en dos años, destacando no solo con el madero, sino también a la defensiva.

Rojas, oriundo de Los Teques, disparó un cuadrangular en el noveno capítulo que mandó el juego a extrainning, lo que le permitió a los californianos a la postre imponerse sobre Azulejos de Toronto. En la baja de la novena también fue vital al forzar un out en home con tres en base, lo que permitió las entradas extras.

LEA TAMBIÉN: LOS DODGERS REPITIERON TÍTULO EN UNA DRAMÁTICA SERIE MUNDIAL, SON LOS PRIMEROS EN HACERLO EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

Después de vencer a Toronto y conquistar su segunda Serie Mundial seguida, el criollo regaló un conmovedor momento, donde celebraba junto a su familia.

«¡Te amo, hijo! ¡Te amo!», repetía con efusividad al término del encuentro mientras lo cargaba y abrazaba con euforia. «¿Qué te pareció? Increíble, ¿verdad?», le preguntó con una gran sonrisa en su rostro.

Poco después, llegó su hija corriendo y gritando «¡Papá» y también la abrazó con mucho amor. Acto seguido, arriba su esposa y, al borde de las lágrimas, se funde en otro abrazo junto a ella.

«¡Te lo dije! ¡Te lo dije!», le manifiesta Miguel Rojas a su pareja, demostrando la confianza que tenía en que él y su equipo superaran la adversidad en la serie y pudieran llevarse el título.

«EL BATAZO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA»

Posteriormente, en declaraciones a MLB en Español, Miguel Rojas habló de su heroico batazo de cuatro esquinas en el noveno episodio, el cual calificó como el «más importante» de su vida.

«Mi objetivo era darle a la bola por el medio y tratar de dar un hit para ponerme en base para Shohe (Ohtani), que es el hombre grande, pero cuando las cosas están para ti, están para ti. Llegó mi momento y pude darle chance a los muchachos para ganar más adelante», manifestó el criollo.

«Olvídate del jonrón. El hit más importante, el batazo más importante de mi vida. Creo que no hay nada que vaya a superar esto. Para todos los que decían que no bateaba, ahí está: jonrón en la Serie Mundial», sentenció el infielder.

Los Dodgers se llevaron la Serie Mundial por segundo año seguido, siendo el primer equipo en repetir en este siglo. La última franquicia en hacerlo fueron los Yanquis de Nueva York, cuando conquistaron un tricampeonato en 1998, 1999 y 2000.

