EN VIDEO: Piloto de Nascar celebraba el triunfo en el techo de su carro y terminó en el hospital tras dura caída

Connor Zilisch, conductor de Nascar, terminó en el hospital con fractura de clavícula, después de que sufriera una dura caída mientras celebraba en el techo de su vehículo su triunfo en la competencia.

El hecho ocurrió mientras Zilisch festejaba su victoria en la serie Nascar Xfinity en Watkins Glen. El sorpresivo episodio quedó registrado en la transmisión en vivo de la carrera, por lo que el video del suceso se hizo viral.

«¡Oh, por Dios!», fue la impresión de los comentaristas de la transmisión de la Nascar.

Es tradición que el ganador de una carrera de esta categoría automovilística se suba al techo de su vehículo para celebrar el lauro. Sin embargo, Zilisch se resbaló en pleno festejo y uno de sus pies se quedó enganchado con algún elemento de seguridad de la puerta. Esto le hizo perder el equilibrio y terminó estampándose contra el suelo, quedando inerte.

El equipo médico de la pista de Nascar colocó al piloto de 19 años en una camilla. Luego, lo subieron a una ambulancia para trasladarlo al centro de cuidados del circuito. Pese a que el conductor se mantenía alerta y hablando, consideraron que lo mejor era llevarlo a un hospital.

Posteriormente, el equipo del piloto reveló que había recibido el alta médica.

🇺🇸 | El ganador del NASCAR Xfinity, Connor Zilisch, se rompió la clavícula al celebrar su victoria.

pic.twitter.com/PRPomd01Os — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2025

EL MENSAJE DE ZILISCH TRAS SU ACCIDENTE

Luego de su aparatosa caída, Zilisch recurrió a sus redes sociales para referirse al episodio. Confirmó que tuvo fractura de clavícula y expresó su agradecimiento ante la oportuna y rápida respuesta del personal de seguridad.

«Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Por suerte, las tomografías computarizadas de mi cabeza salieron bien; solo tengo una clavícula rota. Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y que no haya sido peor», publicó en su cuenta de X (Twitter).

Mientras, en su cuenta de Instagram, el conductor de Nascar dijo: «Antes que nada, gracias a todos los que se pusieron en contacto hoy, y gracias a los médicos por cuidarme toda la noche… Afortunadamente, las tomografías de mi cabeza están claras, y mi única lesión es una clavícula rota. Orgulloso de mi equipo JR Motor Sports por conseguir nuestra sexta victoria del año, odio no poder celebrarlo con ellos».