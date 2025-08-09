¡HISTÓRICO! Jen Pawol se convirtió en la primera mujer en arbitrar un juego de la MLB

Jen Pawol hizo historia este sábado al convertirse en la primera mujer en arbitrar un juego de la Major League Baseball (MLB), luego de trabajar en más de 1.200 partidos en todos los niveles de las Ligas Menores, durante los últimos 10 años.

Pawol, quien tiene 48 años y es oriunda de Nueva Jersey, disfrutó de una primera entrada tranquila. El derecho Hurston Waldrep, de los Bravos, ponchó a los dos primeros bateadores de Miami antes de que Agustín Ramírez conectara una línea al tercera base Nacho Álvarez.

En la parte baja de esa entrada, el derecho Ryan Gusto retiró en orden a los Bravos sin requerir decisiones en la inicial, donde Pawol estaba asignada.

Como parte de su función, Pawol revisó las manos del lanzador Waldrep en busca de sustancias ilegales luego del primer inning, momento en el que también recibió un gesto de cortesía del receptor Sean Murphy.

La jornada histórica incluyó saludos de respeto por parte del manager de los Marlins, Clayton McCullough, y del coach de banca de los Bravos, Walt Weiss, durante el intercambio de alineaciones, según lo reseñado por Diario Libre.

History ❤️ Umpiring first base for Game 1 of today’s Marlins-Braves doubleheader, Jen Pawol has become the first woman to umpire in a regular-season MLB game. pic.twitter.com/DG2oHqhE6O — MLB (@MLB) August 9, 2025

ARBITRARÁ TRES JUEGOS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Jen Pawol arbitrará tres juegos durante el fin de semana, incluyendo los dos de la doble cartelera de este sábado, donde estará en la inicial en el primer partido y en tercera base en el segundo, así como el final de la serie el domingo, cuando será la umpire principal detrás del home.

El partido del domingo, para que todos los aficionados puedan ver a Pawol cantando bolas y strikes, podrá ser visto de manera gratuita en todas las plataformas disponibles de la MLB, a partir de la 1:35 de la tarde.

LEA TAMBIÉN: EEUU APROBÓ VISAS A OTRO EQUIPO DE NIÑOS VENEZOLANOS PARA LA SERIE MUNDIAL DE PEQUEÑAS LIGAS

Pawol fue jugadora de softbol en la Universidad de Hofstra y en la categoría de Lanzamiento Rápido Mayor de la Asociación de Softbol Amateur durante 10 años antes de dedicarse al arbitraje. La exreceptora trabajó en partidos de softbol universitario y arbitró en la Conferencia Big Ten de 2013 a 2015.

El ascenso de Pawol llega 28 años después de que la NBA rompiera la barrera de género entre los árbitros, 10 años después de que la NFL contratara a su primera oficial femenina a tiempo completo y tres años tras la inclusión de mujeres árbitras en una Copa Mundial de fútbol masculino. Hasta ahora, la NHL sigue sin contar con una mujer árbitro en el hielo.