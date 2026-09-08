Balón de Oro 2026: Revelan la lista de candidatos

La revista France Football anunció este martes el listado de nominados para el Balón de Oro 2026, el premio individual más importante del balompié, al igual que el resto de galardones que entrega anualmente.
La lista oficial al Balón de Oro cuenta con 30 candidatos, incluyendo algunos de los mejores jugadores del reciente Mundial 2026. También hay otros deportistas que destacaron por el desempeño con sus clubes. El listado es el siguiente:
- Jude Bellingham – (Inglaterra – Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España – FC Barcelona)
- Marc Cucurella (España – Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia – PSG)
- Bruno Fernandes (Portugal – Manchester United)
- Luis Díaz (Colombia – Bayern Múnich)
- Erling Haaland (Noruega – Manchester City)
- Gabriel Magalhães (Brasil – Arsenal)
- Harry Kane (Inglaterra – Bayern Múnich)
- Achraf Hakimi (Marruecos – PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia – PSG)
- Lamine Yamal (España – FC Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal – Al Nassr)
- Marquinhos (Brasil – PSG)
- Lautaro Martínez (Argentina – Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Francia – Real Madrid)
- Lionel Messi (Argentina – Inter Miami)
- Nuno Mendes (Portugal – PSG)
- Michael Olise (Francia – Bayern Munich)
- Joao Neves (Portugal – PSG)
- Julián Quiñones (México – Al-Qadisiyah)
- Willian Pacho (Ecuador – PSG)
- Declan Rice (Inglaterra – Arsenal)
- Rodri Hernández (España – Manchester City/FC Barcelona)
- Ferran Torres (España – FC Barcelona/PSG)
- Fabián Ruiz (España – PSG)
- Dayot Upamecano (Francia – Bayern Munich)
- William Saliba (Francia – Arsenal)
- Vinicius (Brasil – Real Madrid)
- Vitinha (Portugal – PSG)
BALÓN DE ORO FEMENINO
Por otra parte, France Football también presentó el listado de candidatas para el Balón de Oro femenino. A diferencia de la categoría masculina, en donde se disputó el Mundial, tan solo bastará su desempeñó en sus clubes. Las nominadas son las siguientes:
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses)
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
De igual forma, France Football entregará el Trofeo Kopa, para el mejor futbolista juvenil; el Yashin, enfocado en los porteros, y el Gerd Müller, para el máximo goleador. También da el Trofeo Joha Cruyff a los mejores entrenadores.