EN VIDEO: El emotivo momento en el que joven venezolano le dio la noticia a su padre que lo firmaron los Medias Blancas

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
El joven prospecto del béisbol venezolano Gael Hernández recibió la noticia de su firma con los Medias Blancas de Chicago, y no pudo evitar romper en llanto de la emoción.

En un video ampliamente divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que Hernández, rodeado de sus compañeros, entrenadores y cuerpo técnico, llama a su papá para darle la noticia de que viajará a los Estados Unidos para sumarse al equipo de ligas menores de la organización que hace vida en las Grandes Ligas.

“Me cerraron, papá”, exclamó el joven beisbolista antes de estallar en lágrimas tras escuchar la emoción de su padre por la noticia.

Mientras tanto, sus compañeros a su alrededor empezaron a aplaudir y lo rodearon para celebrar la noticia.

A través de redes sociales, varias personas admitieron que lloraron al ver el video viral y la emoción del joven venezolano al ver cómo se materializa su sueño.

«Tengo un pasatiempo venir a llorar en videos de Instagram», escribió una usuaria conmovida, mientras que otra añadió: «Ay, Diosito. Esto es tan bello… Ese chamo con esas ganas y apertura de contarle su hermosa noticia a su papá y ese papá tan orgulloso y contento por ese teléfono me hicieron el día tan bonito».

