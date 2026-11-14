EN VIDEO: Así fue el cálido recibimiento a La Vinotinto previo a su amistoso con el País Vasco

La fanaticada venezolana en Bilbao recibió cálidamente a los integrantes de La Vinotinto poco antes del partido amistoso de la selección del País Vasco, que se disputará este sábado 14 de noviembre.

El juego se llevará a cabo en el estadio de San Mamés, en Bilbao, España, donde la selección venezolana cuenta con la dirección técnica del Oswaldo Vizcarrondo.

Este partido forma parte del calendario de fechas FIFA correspondiente al mes de noviembre y también a los actos conmemorativos del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco.

Ambos equipos tienen historia juntos, pues el ‘Euskadi’ ha ganado tres enfrentamientos previos a Venezuela.

Luego de este compromiso en Bilbao, La Vinotinto viajará a Rusia para enfrentar a la selección local el 17 de noviembre en Krasnodar.

De los 10 últimos amistosos, Venezuela ha ganado tres partidos, empatado tres y perdido cuatro.

La Vinotinto llega a Bilbao con una convocatoria de 28 futbolistas en la segunda, entre los que sobresalen Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera, quienes juegan en la liga española.