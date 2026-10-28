Continúa el orgullo tricolor: Vinotinto femenina derrotó a Alemania y pasa a 4tos de final para el Mundial Sub-17

La Vinotinto femenina derrotó este miércoles a la selección de Alemania con un marcador de 1-0, en los octavos de final del Mundial Sub-17 Marruecos 2026, clasificando a la próxima fase.

El combinado nacional saltó al campo con Valeria Rebanales, Diana Molinea, Dariana Medina, Abril Alejo, Antonella Carmona, Karla Alfonzo, Astrid Granadillo, Juneski Flores, Andrea Suárez, Ariana Ojeda y Diana Bravo.

La Vinotinto se adelantó en las primeras jugadas del partido gracias a un remate de Diana Bravo a los 5’. Gracias a que se tomó rápidamente la posesión del balón, lograron inclinar la cancha hacia el arco germano y anotaron el único tanto del encuentro.

Durante el resto de la primera mitad, la Vinotinto mantuvo el control de balón y buscó ampliar el marcador, pero Alemania logró soportar los ataques criollos. Los 45 minutos concluyeron con el 1-0.

La segunda mitad continuó con una dinámica semejante, aunque Alemania aumentó la presión al acercarse el final del encuentro. A pesar de los constantes ataques teutones, la Vinotinto logró mantener el arco en cero.

PRÓXIMO JUEGO DE LA VINOTINTO

La selección nacional consiguió mantener el marcador 1-0 y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub-17. Alemania, campeona de la Eurocopa Femenina de la categoría, había ganado sus tres partidos de la fase de grupos.

Tras este notable triunfo, la Vinotinto disputará la próxima instancia el domingo, 1 de noviembre. Su rival será el ganador entre México y Nigeria, partido que se disputará este jueves.

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No es la primera vez en que Venezuela llega a los cuartos de final del Mundial Sub-17. En las ediciones de Costa Rica 2014 y Jordania 2016, la selección logró dos cuartos lugares consecutivos.