FIFA anuncia dos nuevas reglas que serán «roja directa» y entrarán en vigor en el Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) anunció este martes dos nuevas reglas de juego que entrarán en vigor en el Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La IFAB, el organismo encargado de definir las normas del fútbol y sus modificaciones, realizó una sesión especial en Vancouver. De acuerdo al comunicado de la FIFA, se aprobaron dos cambios para «abordar las conductas discriminatorias e inapropiadas». Las reglas se podrán aplicar «discreción del organizador de la competición».

En primera instancia, abordó a los jugadores que se tapen la boca al encarar a un adversario. «Se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario», indicó la FIFA.

Esta medida fue tomada unos meses después del incidente entre Vinicius Jr. del Real Madrid, y Gianluca Prestianni, del Benfica, durante un partido de la ronda preliminar de la UEFA Champions League.

ABANDONO DE LA CANCHA

Por otra parte, la FIFA también informó de una serie de medidas para evitar que los jugadores y equipos que abandonen el campo «en señal de protesta contra una decisión del árbitro». Se podrá sacar una tarjeta roja contra el futbolista que haga esta acción.

«Esta nueva regla también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que exhorten a los jugadores a que abandonen el terreno de juego. En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido», acotó la FIFA.

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Esta norma fue anunciada tras el escándalo vivido en enero en la final de la Copa Africana, en donde Senegal abandonó el campo por varios minutos tras un penal señalado para Marruecos. Aunque el conjunto senegalés ganó el partido, la federación africana dio el título a la selección árabe varios meses después.

La FIFA confirmó que ambas reglas entrarán en vigor en el Mundial 2026 y en las próximas semanas informará a las selecciones participantes. Se desconoce si será aplicada en otras competencias, tanto de selecciones como de clubes.