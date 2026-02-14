EN FOTOS: Delcy Rodríguez recibió en Miraflores a los campeones de la Serie de las Américas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió este sábado en el Palacio de Miraflores a los jugadores que se coronaron campeones en la Serie de las Américas, luego de una dramática remontada contra el representante de Colombia, los Caimanes de Barranquilla.

Así lo dio a conocer el ministro de Comunicación Miguel Pérez Pirela, a través de sus redes sociales.

«¡Las fotos del día! La Presidenta Delcy Rodríguez recibe a los campeones», escribió el ministro en su cuenta de X (Twitter) acompañado con las imágenes del encuentro.

De igual manera, Pirela destacó que los Navegantes del Magallanes, actual monarca de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), lograron el título ganando de la misma manera a la que acostumbró a sus fanáticos durante la temporada, remontando un encuentro que tenía prácticamente perdido, luego de llegar seis carreras abajo al octavo inning.

Es importante recordar que es usual que los equipos que quedan campeones en torneos internacionales sean recibidos por la máxima autoridad de su país, que en este caso es la líder del Ejecutivo venezolano.

MÁXIMAS EMOCIONES EN EL ESTADIO MONUMENTAL

Los fanáticos que colmaron las localidades del Estadio Monumental Simón Bolívar, pudieron disfrutar de uno de los partidos más emocionantes del torneo, luego de que el Magallanes realizara otra inaudita remontada, en una temporada donde se caracterizó por venir de atrás en los partidos.

Los barranquilleros bombardearon al abridor naviero en el mismo primer inning. Anotaron cinco rayitas en esa entrada y una más en el segundo para poner el juego 6-0. En ese mismo capítulo, la nave descontó con jonrón solitario.

Sin embargo, en el quinto episodio, Caimanes fabricó tres más y parecía meter el juego en el congelador. Magallanes, por su lado, añadió un par de rayitas en ese inning para dejar el duelo 9-3.

El electrónico no se movió hasta el octavo episodio, cuando los eléctricos emboscaron a los neogranadinos. Con un rally de siete anotaciones, el campeón venezolano ripostó en la pizarra, haciendo estallar a la fanaticada del coso capitalino.

Ya en el noveno, Felipe Rivero se encargó de colgar los últimos tres outs y cerrar una temporada para la historia del equipo y la fanaticada magallanera.