El video que publicó el lanzador Carlos Hernández de su recuperación tras sufrir accidente en Bolívar

El lanzador grandeliga venezolano de los Guardianes de Cleveland, Carlos Hernández, se está recuperando tras el aparatoso accidente de tránsito que sufrió en San Félix, estado Bolívar.

«Llegamos caminando con muleta y salimos caminando sin ella en apenas una semana de la operación. Sigo confiando en Dios», indicó.

El Lanzador Carlos Hernández Muestra Via IG, su Recuperacion después de haber sufrido Un Accidente de Tránsito. Te deseamos una Pronta y exitosa Recuperacion #alsondelalvbp pic.twitter.com/cslXGNPnyg — Al Son de la LVBP (@AlSonDeLaLVBP) January 20, 2026

EL ACCIDENTE DE CARLOS HERNÁNDEZ

Vale recordar que el siniestro ocurrió específicamente en la carretera hacia Puerto Ordaz, entre las 8:30 y las 8:50 a.m. del 11 de enero, de acuerdo a reportes de medios locales.

Videos y fotos difundidas por las redes sociales mostraban que el vehículo en el que se trasladaba el serpentinero de 28 años de edad, perteneciente a los Leones del Caracas en la liga local, quedó prácticamente destruido tras el impacto.

Testigos en el lugar y transeúntes acudieron de inmediato al rescate, ya que el pelotero quedó atrapado dentro de la carrocería durante varios minutos hasta que pudo ser extraído por las autoridades y equipos de emergencia.

Afortunadamente, lo trasladaron de urgencia a una clínica privada en la zona, reseñó El Periódico de Monagas.