VIDEO VIRAL: El ‘gesto’ de James Rodríguez contra la hija de Petro que causa polémica en Colombia

(EFE).- Una polémica se desató este jueves en Colombia porque supuestamente el creativo James Rodríguez, capitán de la selección cafetera en el Mundial de 2026, le negó una foto a Antonella, la hija menor del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien le entregó hoy al equipo el pabellón nacional.

Durante el acto, al que no tuvo acceso la prensa y que fue anunciado a última hora, los jugadores colombianos subieron a una tarima a recibir un sombrero vueltiao que les regaló el presidente Petro, en un acto en el que la mayoría de futbolistas pusieron caras largas.

Junto a Petro estaba Antonella, que cuando saludó a James Rodríguez, de 34 años, le pidió una foto al exfutbolista del Real Madrid, quien siguió saludando al resto de personas que estaban en la tarima y, aparentemente, la ignoró.

Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible. Muy mal James Rodríguez. Qué decepción. pic.twitter.com/otUIaanBPN — César García Garzón (@elojodelsalmon) June 4, 2026

El hecho no pasó desapercibido y en la red social X, por ejemplo, la segunda y la tercera tendencia son Antonella y James Rodríguez, respectivamente.

«Antonella es una niña a la que le gusta el futbol, su pasión por despedir a la selección era genuina, no tenían que ser unos cabrones», expresó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, del partido oficialista Pacto Histórico, en referencia a que los jugadores saludaron de mala gana al presidente Petro y su comitiva.

La cabildante añadió: «James Rodríguez, tan machito con una niña, pero tan cobarde y chillón en la cancha, usted también es papá y estoy segura que jamás quisiera que su hija pasara por un desplante tan horrible».

FOTOS CON POCAS SONRISAS

Durante el encuentro, en el que el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, regaló al mandatario una camiseta del equipo firmada por todos los jugadores y un balón trionda, como los que se usarán en la Copa del Mundo, varios de los futbolistas lucieron incómodos y poco sonrientes.

Incluso en la foto oficial, James Rodríguez, que es el capitán del equipo, se ubicó en la parte de atrás. El pabellón, entre tanto, lo cargaron el presidente Petro, el extremo Luis Díaz, el creativo Jorge Carrascal y el volante Jhon Arias.

La imagen contrasta con otra tomada luego del acto, en la que todos aparecen sonrientes los futbolistas en las escaleras del avión que los lleva a San Diego, donde el domingo jugará ante Jordania su último amistoso antes del Mundial.

Petro, por su parte, publicó en sus redes sociales dos fotos: una en la que aparece Antonella entregándole un regalo al creativo Juan Fernando Quintero, al lateral Daniel Muñoz y al centrocampista Jefferson Lerma y otra en la que el mandatario aparece abrazando a su hija en el evento.

EL ACTO CON PETRO

En el acto, tanto Petro como su hija vistieron camisetas de la selección colombiana horas después de que un juez de Bogotá ordenara al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella y a su movimiento, Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.

La medida provisional fue adoptada por una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien pidió que se ordenara a De la Espriella y a su partido cesar el uso de la camiseta y otros símbolos de la selección como elementos de la campaña para proteger, entre otros, «el derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho de elegir y ser elegido».

«Desatados algunos usando el poder judicial para influir en el proceso electoral. Aquí parece que los únicos que pueden usar la camiseta de la Selección Colombia son Petro y sus camaradas del gobierno», expresó en X la senadora derechista María Fernanda Cabal.

La congresista añadió: «La camiseta de la Selección no es de uso exclusivo de nadie, y ningún juez de la República puede impedir la libre expresión y el libre desarrollo de la personalidad de cada quién. Esto no es una dictadura como la que quieren Petro y Cepeda».