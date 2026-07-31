¿El fin de los mundiales? La propuesta de la FIFA que enfureció a la UEFA y a la Concacaf y que desató polémica

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) se sumó a la UEFA en rechazo a las aspiraciones de la FIFA de vender acciones de la Copa del Mundo a inversionistas.

«Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas ‘FIFA Forward’ nuevos y existentes tras la Copa del Mundo de la FIFA más rentable de la historia», argumentó la Concacaf en un comunicado.

Tras el rechazo de las 55 federaciones de la UEFA y las 41 de Concacaf, el proyecto parece estar lejos de su aprobación. Gianni Infantino necesita que haya al menos 106 de las 211 federaciones miembros dispuestas a votar a favor para aprobarlo ya que solo requieren una mayoría simple, superior al 50%. Hasta el momento se han confirmado 96 votos en contra.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció que evaluará la semana que viene en una reunión la propuesta de la FIFA. La Confederación de Fútbol de Oceanía también se encuentra actualmente en el proceso de consulta, al igual que la AFC (Asia). Hasta el momento, la Conmebol es la única confederación que todavía no ha hecho ningún pronunciamiento.

UEFA ADVIERTE BOICOT

La UEFA advirtió que en caso de que la FIFA venda acciones de la Copa del Mundo a inversionistas sus 55 equipos no participarán en torneos organizados por el máximo ente rector del fútbol mundial.

«Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes», confirmó la Confederación de Europa en un comunicado.

«Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta», aseguró.

En este sentido, precisó las razones de su rechazo. «La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta».

Por su parte, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, señaló que todo se decidirá democráticamente.

«Es una oportunidad que las federaciones miembros de la FIFA decidirán democráticamente. El fútbol es el deporte más popular del mundo. Eso lo ha convertido en un valor comercial extraordinario. Queremos que continúe, porque eleva a todo el fútbol. Nuestro trabajo es asegurarnos que todo el mundo crezca. Nuestro deporte tiene un gran valor comercial que no hemos aprovechado y, para explotarlo, necesitamos una estrategia empresarial centrada y dedicada», explicó.

«Una nueva filial cuyo trabajo es hacer crecer el valor y redirigirlo de vuelta a ustedes, las federaciones miembros de la FIFA. El principio es muy simple: consolidaremos nuestras operaciones comerciales y de eventos en una sola filial —FIFA Forward Enterprise—, permaneciendo la regulación, el desarrollo y la gobernanza del fútbol a cargo de la FIFA», concluyó.