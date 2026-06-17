El escándalo en pleno Mundial que involucra al avión de la selección inglesa con las deportaciones ordenadas por Trump

La selección de Inglaterra, que se prepara para su debut en el Mundial, está en el ojo del huracán tras revelarse que el avión en el que viajó recientemente habría sido el mismo utilizado por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con lo reseñado por Independent, el avión genera controversia porque es el mismo empleado para ejecutar deportaciones de migrantes hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión en El Salvador.

Según reportes, en Kansas City, el equipo inglés desembarcó de una aeronave operada por Global Crossing Airlines, también conocida como GlobalX.

Según registros de seguimiento aéreo de FlightRadar24, es el mismo avión operado en marzo de 2025. En concreto, en un vuelo de deportación desde Texas hacia el CECOT.

El vuelo en cuestión también transportó a Kilmar Abrego-García, un migrante deportado por error, cuyo caso generó críticas tras revelarse inconsistencias en el proceso y posteriores intentos de nuevas acusaciones por parte de autoridades estadounidenses.

Para más controversia, se reveló que ICE Air mantiene contratos con GlobalX para operar vuelos de expulsión de migrantes. Lo que vincula indirectamente la aeronave con estas operaciones.

De hecho, en 2024, la compañía habría ejecutado la mayoría de estos vuelos bajo acuerdos con el gobierno estadounidense.

Aunque no hay evidencia de que la selección inglesa estuviera al tanto del historial del avión, el caso fue inicialmente reportado por medios británicos como el Daily Mail.

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LA SELECCIÓN INGLESA NO ES LA ÚNICA

Según informó The Athletic el año pasado, los aviones de GlobalX también fueron utilizados por atletas que compiten en la NCAA.

Lo que se precisó, es que el equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Memphis utilizó un avión de GlobalX para viajar desde Fort Worth hasta Memphis, horas antes de transportar a 113 migrantes, entre ellos siete mujeres y un niño, desde El Paso hasta Tapachula (México).

Pero fuera del ámbito deportivo, también se reportó que en febrero de 2024, el cantante puertorriqueño Bad Bunny usó un avión de GlobalX para el transporte durante su gira.

Fue realmente llamativo, luego de que el artista se manifestara abiertamente en contra de las políticas migratorias de la administración Trump. Aunque se desconoce si aún utiliza GlobalX para vuelos chárter.