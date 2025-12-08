Deportes

El dardo de Salvador Pérez a los fanáticos de los Leones del Caracas que piden la renuncia de José Alguacil

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
El pelotero venezolano Salvador Pérez envió un contundente mensaje a los fanáticos de los Leones del Caracas en medio de las constantes críticas contra el mánager José Alguacil.

Vale mencionar que muchos seguidores de los melenudos han pedido la renuncia o el despido de Alguacil por la racha de derrotas que acumula el equipo y por el que se encuentra en la última casilla de la tabla de posiciones.

«Para aquellos fanáticos que critican: Alguacil no juega, nosotros sí. Así que si van a criticar que sea a los peloteros, no al mánager», indicó en rueda de prensa.

También expresó que los fanáticos  de los Leones del Caracas «no saben lo que hace un mánager allá adentro» en referencia al dugout.

Asimismo, aseguró que está muy feliz de poder jugar con los Leones y apuntó que una vez que supo que vendría a Venezuela se estuvo preparando en Miami.

Incluso comentó que su mamá está «súper contenta y feliz» por verlo jugar con el equipo de la capital.

«Hablé con ella. Vamos al día a día, vamos a salir a competir. Estamos muy concentrados, estamos trabajando fuerte, el juego de este viernes nos va a servir para agarrar una racha buena», dijo.

CAMBIOS EN LOS LEONES DEL CARACAS

Los Leones del Caracas anunciaron varios cambios en su staff técnico. A través de un comunicado, el equipo de la capital acotó que Hensley Meulens, quien se desempeñaba como coach de banca, así como Mike Álvarez, el coach de pitcheo, no continuarán con los Leones.

«Desde la organización le deseamos el mayor de los éxitos a Meulens y Álvarez», señaló.

En ese sentido, el equipo apuntó que Óscar Escobar, quién ejercía el cargo de asistente del coach de bateo, será el nuevo coach de banca. Por su parte, Erick Pérez ahora asumirá el rol como coach de pitcheo por lo que resta de la temporada 2025-2026.

Asimismo, la gerencia de los Leones del Caracas ratificó a Ramón Castro como coach de bateo.

 

