Edwin Moscoso se cita con la historia, será el tercer umpire venezolano en un Juego de Estrellas de la MLB

El venezolano Edwin Moscoso hará historia en las Grandes Ligas, pues fungirá como umpire en el Juego de Estrellas 2026. Esta justa se realizará el próximo martes 14 de julio en el Citizens Bank Park, en Filadelfia.

Moscoso será auxiliar del jardín derecho, como reconocimiento a su trayectoria y desempeño dentro del béisbol de la Gran Carpa.

Se conoció que el grupo de jueces en este clásico de mitad de campaña en las ligas mayores será encabezado por Alan Porter, quien incluirá al jefe de equipo de la temporada regular Chris Conroy (primera base).

Asimismo, estará presente Chad Whitson (segunda base); Ryan Additon (tercera base); Adam Beck (jardín izquierdo) y el venezolano Moscoso en el derecho. Estos tres últimos se estrenarán como jueces en un Juego de Estrellas.

Moscoso se une así a Manny González y Carlos Torres como los únicos venezolanos que han formado parte del cuerpo arbitral de un Juego de Estrellas de la MLB.

El aragüeño es uno de los oficiales de Venezuela que han dictado sentencias en la MLB y forma parte de ese contingente desde 2020.

González y Torres son precisamente los precursores en el arbitraje venezolano en las Grandes Ligas. Debutaron en 2010 y 2015, respectivamente.

Desde entonces, también dieron el salto, José Navas, Moscoso, los hermanos Emil Jiménez y Edwin Jiménez, así como Jonathan Parra y David Arrieta.

Sin embargo, la presencia de Venezuela no terminará allí. Dereck Pacheco también fue seleccionado para trabajar en el Juego de Futuras Estrellas. Allí será umpire en la segunda base.

Es así como Venezuela tendrá presencia en dos de los eventos más importantes del All-Star Weekend.