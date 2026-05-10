DIEZ AÑOS DESPUÉS: La Vinotinto Femenina sub-17 vuelve a un Mundial tras vencer con drama a Colombia

La Vinotinto femenina conquistó una nueva victoria la tarde de este sábado tras derrotar 1-0 a la selección de Colombia, con lo que el equipo dirigido por Dayana Frías selló su pasaporte directo al Mundial de Marruecos al imponerse en el duelo por el repechaje.

El único gol del compromiso llegó al minuto 24 de la primera parte gracias a la intervención de Andrea Suárez. La futbolista sacó un potente remate que provocó un rebote defensivo antes de que ella misma enviara el balón al fondo de la red.

Las dirigidas por Dayana Frías se adueñaron así del último cupo disponible para asistir a la próxima Copa del Mundo. Con este logro, Venezuela acompaña a las selecciones de Brasil y Argentina como los representantes de la región en el torneo.

Asimismo, la Vinotinto femenina sub-17 regresa a un Mundial tras diez años de ausencia.

A UN MUNDIAL POR CUARTA VEZ

Esta clasificación representa la cuarta vez que el combinado nacional de esta categoría disputará el certamen internacional en su historia. Dicho éxito premia el trabajo del cuerpo técnico liderado por Dayana Farías durante todo el proceso de preparación.

Las «chamas» superaron diversas adversidades a lo largo del torneo sudamericano hasta alcanzar este objetivo trazado por la federación. Bajo el mando de Farías, el equipo demostró que el relevo generacional del fútbol femenino en Venezuela se mantiene vigente.

La Vinotinto Femenina Sub-17 cerró su participación en el Sudamericano con un registro de tres victorias y tres derrotas totales. Las jugadoras terminaron en el segundo lugar del Grupo B y se consolidaron oficialmente entre las cuatro mejores del torneo.

La selección nacional comenzará de inmediato la planificación para enfrentar a las mejores potencias del planeta en territorio africano. El Mundial de Marruecos se disputará a finales de este año y contará con la presencia de las guerreras vinotinto.