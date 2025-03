Detuvieron a fanático de la Vinotinto por arrojar bengalas en el partido contra Ecuador, esto dijo la policía

Organismos de seguridad en Ecuador privaron de libertad a un fanático de la Vinotinto por arrojar bengalas al campo durante el partido que llevó a cabo Venezuela ante la selección de ese país.

El incidente ocurrió el pasado 21 de marzo, exactamente en el minuto 80 del partido, cuando la Vinotinto iba perdiendo para ese momento 2-0. El hombre arrojó dos bengalas desde la parte alta de la grada sur, donde estaban concentrados los seguidores de Venezuela.

Uno de los objetos cayó cerca del arquero Hernán Galíndez y otro alrededor de uno de los córners. El árbitro brasileño Ramon Abatti suspendió momentáneamente el partido, se hizo una advertencia a los hinchas y el encuentro se reanudó después de unos minutos.

En la transmisión televisiva se alcanzó a escuchar por la megafonía interna del estadio que el partido se había paralizado debido al comportamiento de los seguidores de la Vinotinto. No obstante, las cámaras no mostraron nada, debido al reglamento de la FIFA para no darle vitrina mundial a este tipo de comportamientos.

A pesar de esto, la Policía de Ecuador pudo dar con el responsable luego de adentrarse en la tribuna.

«Prisión para implicado en arrojar bengala durante encuentro de fútbol», escribió el organismo de seguridad en su cuenta de X (Twitter).

PRISIÓN PARA IMPLICADO EN ARROJAR BENGALA DURANTE ENCUENTRO DE FÚTBOL Luego que #PolicíaEcuador identificó y aprehendió a Yerry S., como el presunto implicado en lanzar una bengala, mientras se disputaba el partido de fútbol entre las selecciones de #Ecuador y #Venezuela, en… pic.twitter.com/hJ26Q8t16v — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 23, 2025

EL FANÁTICO DE LA VINOTINTO

El organismo de seguridad identificó al responsable como Yerry S. «Luego que la Policía de Ecuador identificó y aprehendió a Yerry S., como el presunto implicado en lanzar una bengala, mientras se disputaba el partido de fútbol entre las selecciones de Ecuador y Venezuela, la autoridad judicial, tras la audiencia de flagrancia, dictaminó su prisión y la multa correspondiente».

El joven tendrá que pasar cinco días en prisión y no podrá volver a ingresar a un estadio en Ecuador.